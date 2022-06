Les cendres de Lemmy de Motörhead exposées au festival Hellfest

On n'en attend pas moins du temple du rock extrême, le festival Hellfest à Clisson près de Nantes. Après deux années d'annulations liées au Covid-19, c'est une édition exceptionnelle qui démarre vendredi, avec non seulement deux week-ends de concerts (contre un seul habituellement) avec plus de 300 groupes à l’affiche (Metallica, Guns and Roses, Scorpions ou encore Korn), mais aussi un nouvel hommage tout particulier à une légende du heavy metal décédée en 2015.

Ian Fraser Kilmister, alias Lemmy Kilmister, a non seulement révolutionné la musique avec son groupe Motörhead, mais aussi gagné un respect au-delà des musiques extrêmes, en dédiant sa vie à la musique, enchaînant studio et tournées, sans jamais s'arrêter jusqu'à sa mort. Il était autant connu pour son humour et sa bienveillance que pour son mode de vie rock'n'roll, brûlant la vie par les deux bouts. Le festival, connu pour ses décors extraordinaires, continue donc de lui rendre un hommage à la hauteur du personnage : une nouvelle statue à son effigie est installée sur le site, dans laquelle se trouve littéralement... un peu de Lemmy.

Une première statue grignotée par les corbeaux

Il fallait impérativement remplacer l'ancienne statue du leader de Motörhead, explique Ben Barbaud, le patron du Hellfest : "Elle avait malheureusement été construite un peu à la hâte lorsque Lemmy est décédé en décembre 2015". Le chanteur aux allures de pirate trônait à 13m de hauteur au sommet d'un pic rocheux, un bras en l'air avec les doigts faisant les cornes du diable et sa basse fétiche autour du coup. L'œuvre signée du plasticien Jimmix, hélas, "vieillissait très très mal d’années en années" du fait des intempéries et des "corbeaux" qui "la grignotaient au fur et à mesure."

Une seule solution : "On a tout rasé et on a tout refait." Détruite en mars, le festival a annoncé dans la foulée qu'une nouvelle statue prendrait sa place, en matériaux plus résistants.

Ses cendres à l'intérieur de la nouvelle statue

La mort de Lemmy, le 28 décembre 2015 à l'âge 70 ans, deux jours seulement après avoir été diagnostiqué d'un cancer de la prostate qui avait déjà métastasé, a foudroyé la communauté des fans de ce monstre sacré du rock depuis les années 70. En particulier les habitués du Hellfest qui ont pu le voir jouer l'année du lancement du festival en 2006, puis à trois autres reprises en 2008, 2010 et quelques mois avant sa mort en 2015. C'est donc un lien fort qui unissait le rocker l'évènement français, si bien qu'il a fait don de sa personne au festival.

A sa mort, Lemmy a été incinéré et une partie de ses cendres ont été offertes à certains de ses proches et aux moins proches pour qui il avait tout de même un profond respect. Ben Barbaud a donc reçu une drôle de surprise : "Le manager de Motörhead a fait faire 500 munitions de pistolet, remplies d’une toute petite partie de ses cendres qu’il a ensuite envoyées à ses amis. J’en ai une là, avec son nom gravé dessus !"

La communauté fidèle des fans est également saluée par le rocker défunt, avec une "urne" envoyée avec un "sachet avec les cendres de Lemmy à l’intérieur". Cette urne était jusqu'à présent conservée sur une étagère dans le bureau du patron du Hellfest, mais prend place désormais dans la nouvelle statue : "Il existe seulement quatre ou cinq petites urnes comme ça. Nous on va l’exposer dans la statue avec une vitre blindée pour ne pas qu'elle soit vandalisée".