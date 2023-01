Les centenaires français (et surtout françaises) pourraient être sept fois plus nombreux en 2060

Les Français, mais surtout les Françaises, vivent de plus en plus longtemps. Selon une étude de l'Ined , l'institut national d'études démographiques, publiée jeudi 19 janvier, les limites de la durée de la vie humaine ne cessent d'être repoussées. La France compte de plus en plus de centenaires, voire de super-centenaires qui atteignent les 110 voire 115 ans.

Parmi ces centenaires, les femmes sont largement plus nombreuses que les hommes. "Elles représentent 84 % des centenaires. Au 1er janvier 2021, sur les 27.497 centenaires vivant en France métropolitaine, 23.156 étaient des femmes", note l'Ined. La doyenne de l'humanité, la Française sœur André, est décédée mardi 17 janvier à 118 ans .

La probabilité de vivre centenaire n'a jamais été aussi élevée

Selon l'Insee, "en 2060, la France métropolitaine pourrait compter 198.645 centenaires, contre 3.760 en 1990 et seulement une centaine en 1900". Ainsi depuis les années 1980, une nouvelle classe d’âge, les super-centenaires, est apparue. Elle regroupe ceux qui ont fêté leur 110e anniversaire.

La question des limites de la vie humaine

Aux vues de ces projections, l'institut national d'études démographiques pose la question des limites de la durée de la vie humaine. "Jusqu’aux années 1970, il était communément admis que tous les progrès réalisés depuis le XVIIIe siècle n’avaient fait que rapprocher la durée de vie moyenne de l’âge de 120 ans, considéré comme un maximum pour l’espèce humaine. Désormais, certains scientifiques n’excluent plus que des êtres humains puissent vivre jusqu’à 150 ans, voire davantage, si les connaissances de la génétique et du mécanisme de vieillissement continuent à progresser et permettent de ralentir les processus biologiques", explique l'étude.

En 1995, un nouveau cap a été franchi lorsqu’une Française, Jeanne Calment, a fêté son 120e anniversaire. Morte en 1997, à l’âge de 122 ans, elle détient toujours le record de longévité humaine.