"Les choses changent très lentement" : Singapour va dépénaliser les relations sexuelles entre hommes

Singapour va prochainement dépénaliser le sexe gay, a indiqué le Premier ministre de l'île Lee Hsien Loong dimanche 21 août. Vestige de l'époque coloniale, l'article 377A du code pénal prévoit toujours jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour les actes homosexuels entre hommes. Si la mesure n'était plus appliquée dernièrement, plusieurs recours en justice avaient échoué à faire abroger le texte.

Mais dans le même mouvement, les homosexuels ont vu s'éloigner un peu plus la perspective de voir le mariage gay autorisé. Le Premier ministre a annoncé qu'il allait renforcer la protection du mariage, considéré comme l'union d'un homme et d'une femme. Un amendement constitutionnel doit être adopté pour protéger cette définition stricte. Qu'en pensent les citoyens de Singapour concernés ? Nous avons interrogé deux d'entre eux, gays et qui ont décidé de s'expatrier pour avoir accès aux mêmes droits que les personnes hétérosexuelles.

"On l'attendait tous"

La dépénalisation du sexe gay, "c'est définitivement un pas dans la bonne direction, nous sommes désormais reconnus comme une communauté, qui s'est battue pour trouver sa place dans la société, durant toutes ces années", témoigne Evan, 29 ans et résidant au Canada depuis 12 ans. Même sentiment pour son ami Sean, 32 ans, qui vient lui aussi de s'expatrier : "C'est une étape importante. On l'attendait tous, on se disait que ça allait finir par passer", lance-t-il.

Les défenseurs des droits LGBT avaient jusque-là échoué à faire annuler le texte devant les tribunaux. En février, la cour suprême de Singapour avait en effet statué que la loi serait maintenue en raison de son "poids symbolique", mais avec le principe qu'elle "ne serait pas appliquée de manière proactive". Si aucun citoyen gay n'a été arrêté ni poursuivi pour des relations homosexuelles depuis plus d'une décennie, ce délit "était encore écrit noir sur blanc dans les livres", note encore Sean et "s'ils avaient dit que ça ne serait jamais appliqué, c'était seulement une promesse orale".

"Le mariage gay, je ne suis pas sûr de le voir de mon vivant"

"Ils ne sont pas en train d'interdire les mariages entre personnes de même sexe, mais de faire en sorte que cette question ne soit pas posée pour le moment. Ils cherchent une balance entre deux parties de la population, dont l'une est encore très conservatrice", analyse Evan. Selon une enquête de l'institut IPSOS réalisée en juin, 44% des citoyens de Singapour sont encore favorables à l'interdiction des relations hétérosexuelles en 2022, contre 55% en 2018."C'est comme ça à Singapour, les choses changent très lentement concernant les questions sociales", ajoute Sean, "ça ressemble à un pas en avant et deux pas en arrière".

"À 17 ans, j'ai émigré au Canada"

Evan, qui aimerait lui aussi se marier un jour, est parti dès qu'il a pu. "À 17 ans, je savais que j'étais gay, que j'étais différent, et que c'était une chance qui s'offrait à moi, donc je l'ai saisie", raconte-t-il. Il a mal vécu ses années d'adolescence : "Cette question m'a beaucoup torturé, car je n'ai pu en parler à personne durant des années. J'ai mis du temps avant de trouver des amis qui vivaient la même chose que moi". Il se souvient notamment du harcèlement dont il a été victime, avec d'autres garçons "efféminés" et de camarades "mis à l'écart" par certains professeurs conservateurs, qui "disent ce qui est bien ou mal à un âge où on cherche justement sa sexualité".

Aujourd'hui, le pays accepte beaucoup mieux les personnes LGBT, notamment la "jeune génération, ouverte sur ces questions", note Sean, ouvertement gay auprès de sa famille et de ses amis. "Tu peux marcher dans la rue, les gens ne vont rien te dire. Il y aussi des bars gays", décrit-il. Toutefois, en plus du mariage et de l'adoption, d'importantes inégalités subsistent, notamment au niveau du logement : "À Singapour, pour bénéficier des logements publics, il faut soit être marié soit avoir plus de 35 ans, et le logement privé est très cher", explique-t-il. Selon lui, "90% des gens vivent dans des logements subventionnés", auxquelles les personnes LGBT n'ont donc pas accès avant 35 ans.

Pour l'heure, aucun des deux hommes n'envisage de retourner vivre à Singapour. "C'est un lieu assez cruel si vous êtes 'différent' ou 'non-traditionnel' et c'est la principale raison pour laquelle je n'ai pas envie de rentrer aujourd'hui, même si parfois ça me brise le cœur", conclut Evan. En revanche, plusieurs de ses amis queer souhaitent également émigrer.