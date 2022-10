Les cinq questions qui se posent après le rachat de Twitter par Elon Musk

"L’oiseau est libéré" : voilà comment, en quatre mots ("The bird is freed" en VO), Elon Musk a annoncé, dans la nuit de jeudi à vendredi, que son rachat de Twitter était bel et bien acté – deux jours après s’être filmé entrant dans les locaux de l’entreprise avec un évier dans les mains.

Il aura fallu sept mois et un nombre considérable de revirements , de changements de cap, de poursuites judiciaires, pour que le patron de Tesla et Space X, qui se dispute régulièrement la place d’homme le plus riche du monde avec Jeff Bezos (Amazon) finisse par tenir la promesse qu’il avait formulée au printemps de racheter l’intégralité du réseau social pour 44 milliards de dollars. Reste un grand nombre de questions encore sans réponse.

Qui va diriger Twitter ?

C’est la question la plus immédiate, car Elon Musk a mis dehors la plupart des dirigeants actuels de l’entreprise. Littéralement : selon plusieurs médias américains, une partie des responsables de Twitter ont été raccompagnés à la porte par les services de sécurité, dont le PDG Parag Agrawal, qui avait succédé au fondateur Jack Dorsey, et le directeur financier Ned Segal. Vendredi matin, c'est donc Elon Musk lui-même qui est allé échanger avec des employés au siège.

Mais Musk ne peut pas diriger seul l’entreprise – et même s’il devient le propriétaire de Twitter, il n’a pour l’heure jamais dit qu’il comptait en assurer la direction exécutive. En revanche, il y a une personne dans son entourage qui lui a fait savoir que devenir PDG de Twitter était son "dream job" : des échanges de messages, dont les avocats de Twitter avaient eu connaissance et rapportés par le media The Verge , montraient que Jason Calacanis, un proche de Musk, lui aussi entrepreneur, pionnier des blogs au début des années 2000, avait très envie de prendre les rênes de l’entreprise.

Combien d'employés vont être licenciés ?

Cette autre question trouve sa réponse dans les échanges de messages que s’étaient procurés les avocats de Twitter au moment critique où le réseau social avait traîné en justice l’homme d’affaires. Si Elon Musk n’a jamais caché qu’il pensait nécessaire de réduire le nombre d’employés de Twitter, le Washington Post avait avancé un chiffre de 75% de masse salariale en moins – un chiffre qu’aurait communiqué Musk à certains employés.

Lui se défend d’avoir évoqué une telle proportion. En revanche, dans ses échanges avec Jason Calacanis, il évoque une stratégie qui permettrait d’écrémer un certain nombre d’employés à peu de frais : en imposant la fin du télétravail et le retour au présentiel pour tout le monde, Musk et Calacanis estiment que 20% des employés partiraient d’eux-mêmes.

Bouton "edit", algorithme : qu’est-ce qui va changer ?

Encore une vaste question, tant Elon Musk a à la fois beaucoup parlé de ses visions pour Twitter, et en même temps jamais vraiment précisé son projet. Il y a évidemment la question de la modification des tweets, la première dont le milliardaire s’est emparée en avril, avant même d’annoncer son projet de rachat : celle-ci devrait arriver, son expérimentation a même commencé – Elon Musk préconisait qu’un tweet modifié entraîne l’annulation de ses retweets , ce n’est pas la formule retenue par Twitter en septembre dernier.

Mais ce n’est pas tout : Elon Musk voulait aussi rendre l’algorithme plus transparent, permettant de savoir pourquoi tel ou tel tweet remontait plus facilement dans les affichages que tel autre. Par ailleurs, il s’est engagé à lutter contre la propagation des faux comptes – pas seulement pour des raisons déontologiques, mais aussi parce que ceux-ci représentent un manque à gagner pour les annonceurs.

Elon Musk pourrait-il aller plus loin ? Début octobre, au moment où finalement, après s’être rétracté, il avait à nouveau formulé son offre d’achat, il avait dit vouloir utiliser Twitter comme base pour créer "X, l’appli pour tout". Une idée inspirée d’une formule qui a marché en Chine : celle de WeChat, application dédiée à l’origine à la messagerie (équivalent de WhatsApp), devenue à la fois plateforme de paiement et appli de commande multi-usages.

Donal Trump va-t-il revenir ?

C’est un sujet central : pour Elon Musk, le rachat de Twitter est avant tout un acte citoyen dédié à faire de Twitter un outil démocratique "qui inspire beaucoup de confiance et soit largement inclusive"… au sens de la liberté d’expression totale. Totale ? Pas complètement : "Evidemment, il y a des limitations à la liberté d’expression aux États-Unis, et évidemment Twitter devra se conformer à ces règles", avait-il déclaré lors d’une conférence cet été.

"On doit vraiment avoir le sentiment et la réalité d’une liberté d’expression aussi forte que possible", avait-il alors déclaré. Dès lors, va-t-il faire revenir l'ancien président républicain ? Interrogé sur la question en avril dernier, il avait répondu sans citer directement Trump : "Je ne peux pas vous dire que j’ai toutes les réponses, mais je pense que nous voulons être très réticents à supprimer des tweets, que nous devons être très prudents avec les bannissements définitifs. Les suspensions sont une solution meilleure que les suppressions de comptes."

La modération se limiterait alors à faire conformer les tweets à la loi – et encore, une décision de la Cour Suprême pourrait tout bouleverser. Début octobre, les Sages ont annoncé qu’ils se saisissaient de deux cas concernant Google, dans lesquels il sera question d'établir la responsabilité d'une plateforme d'hébergement si des utilisateurs postent des contenus illégaux. Si la Cour Suprême finit par déterminer que les sites ne peuvent pas être poursuivis pour des contenus qu'ils ont seulement hébergés, c'est la porte ouverte à une modération encore plus faible sur Twitter.

Alors, faut-il fuir Twitter tout de suite ?

Il est sûrement trop tôt pour le savoir. Les alternatives à Twitter sont nombreuses , et certaines, comme Mastodon, ont vécu un regain d’intérêt avec l’arrivée de Musk, certains utilisateurs et utilisatrices voyant ce réseau social moins centralisé comme un bon refuge. Mais le projet d’Elon Musk est encore trop flou pour savoir concrètement ce qui changera.

Par ailleurs, pour les utilisateurs et utilisatrices en France le droit européen fait a priori office de garde-fou... ce vendredi matin, le commissaire européen Thierry Breton a répondu au tweet d’Elon Musk, précisant que "l’oiseau", même libéré, volerait en Europe selon les règles européennes.