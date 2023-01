Les clichés sexistes plus ancrés chez les jeunes hommes, s'inquiète le Haut Conseil à l'égalité

Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié lundi 23 janvier son cinquième rapport sur l'état des lieux du sexisme en France, à destination du gouvernement. Ce rapport dresse un constat "alarmant", selon l'institution, d'un sexisme qui "perdure" et dont les "manifestations les plus violentes s'aggravent", notamment chez les "jeunes générations". "Il est urgent de tenir compte des résultats concernant la génération masculine des 25-34 ans", écrit le HCE.

Des clichés sexistes plus ancrés chez les jeunes

Le rapport est basé sur un baromètre réalisé par l'institut Viavoice, auprès de 2.500 Français et Françaises. Selon celui-ci, 23 % des hommes de 25 à 34 ans sondés considèrent qu'il faut "être parfois violent pour se faire respecter", contre 11 % du reste de la population masculine. De même, un homme sur cinq de cette jeune génération estime que "vanter ses exploits sexuels auprès de ses amis hommes" permet d'être respecté en tant qu'homme, contre 8 % du reste des hommes.

Concernant la vision des femmes et les clichés sexistes, la tendance est la même. Seul un tiers des 15-24 ans et des 25-34 ans considèrent comme problématique qu' "une femme cuisine tous les jours pour toute la famille", contre 40 % des plus de 65 ans.

Quant aux violences conjugales, seuls 78% des 15-34 ans (soit un peu plus des trois-quarts) perçoivent un problème lorsqu' "un homme gifle sa conjointe", alors que les plus de 65 ans sont 97 % à s'en offusquer. Enfin, les plus jeunes sont moins choqués que leurs ainés par le fait qu'un homme insiste pour avoir un rapport sexuel avec sa conjointe.

Une plus grande affirmation d'une "masculinité hégémonique"

"Parmi les hommes de moins de 35 ans, on observe un ancrage plus important des clichés 'masculinistes' et une plus grande affirmation d’une 'masculinité hégémonique'", analyse le Haut Conseil à l'égalité. Le HCE s'inquiète du phénomène de "backlash" (retour de bâton) à l'œuvre en 2022 et poursuit : "Cinq ans après #MeToo, une partie de la nouvelle génération des hommes se sent fragilisée, parfois en danger, réagit dans l’agressivité, et peut trouver une voix d’expression politique dans de nouveaux mouvements virilistes et très masculins." Ainsi, si 16 % des hommes pensent qu’une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation, selon le baromètre, ce taux grimpe à 20 % chez les 25-34 ans.

La faute aux réseaux sociaux ?

"Les jeunes hommes sont complètement influencés par ce qu'ils regardent. Or, les séquences les plus vues sur YouTube en France sont des séquences de machisme ordinaire", estimait lundi matin sur France Inter Sylvie Pierre-Brossolette, présidente du Haut Conseil à l'Égalité. "Les mentalités sont forgées depuis le plus jeune âge par le numérique et les réseaux sociaux, et on a fait des études pour montrer à quel point il y avait des rapports détestables entre les hommes et les femmes", poursuit-elle.

Constat partagé par Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, qui ajoute : "On est fou de penser qu'être biberonnés à ça, ça ne va pas influer sur une représentation des choses et sur des pratiques." Selon elle, "l'Arcom ne fait pas ce qu'il faut sur l'accès des mineurs à la pornographie. On est sur une génération qui depuis l'âge de 12-13 ans peut accéder à du porno tous les jours. Et quel genre d'images ils voient, du contenu ultra-violent." Selon le Baromètre Sexisme, moins d'un homme sur deux âgé de 15 à 34 ans considère problématique "l'image des femmes véhiculée par les contenus pornographiques", contre 79 % des hommes de plus de 65 ans et 86 % des femmes.

Selon Anne-Cécile Mailfert, ce constat "paradoxal" d'une jeune génération moins sensible aux situations sexistes qu'on pourrait l'imaginer, n'est pas nouveau. Elle cite l' étude réalisée par l'association "Mémoire traumatique et victimologie" avec IPSOS (2022) sur les représentations des Français sur le viol. Selon celle-ci, "les jeunes hommes de 18 à 24 ans adhèrent bien plus que les autres tranches d’âge à une vision sexiste et à une sexualité violente sans respect du consentement."

Quelles solutions ?

Face à ce constat, "Il faut prendre le mal à la racine, combattre le sexisme dès le plus jeune âge", résume Sylvie Pierre-Brossolette. Le Haut Conseil à l'Égalité émet dix recommandations, parmi lesquelles instaurer sous trois ans "une obligation de résultats" pour l'application de la loi relative à l'éducation sexuelle à l'école. Cette loi, en vigueur depuis 2001, prévoit trois séances d'éducation à la sexualité par an de l'école au lycée.

Or selon un rapport de l'Inspection générale remis en juillet 2021 au ministre de l'Éducation nationale et révélé par Médiapart , "moins de 15 % des élèves [en] bénéficient (…) en école et au lycée (moins de 20 % au collège)". Le HCE demande également "un système d’évaluation et une publication annuelle sur la part de représentation des femmes dans les manuels scolaires" et l'interdiction de publicité pour les jouets genrés (comme cela existe en Espagne).