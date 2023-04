Les combats perdurent au Soudan, la France évacue ses ressortissants

Une semaine après le début des combats meurtriers entre armée et paramilitaires , la France et d'autres pays ont commencé dimanche à évacuer leurs ressortissants du Soudan. "Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le Ministère des Armées coordonnent une opération d’évacuation rapide du personnel diplomatique et des ressortissants français au Soudan", a appris la rédaction internationale de Radio France auprès du Quai d'Orsay. Cette opération "se fait en lien avec toutes les parties prenantes ainsi que les partenaires européens et alliés" ajoute le ministère, qui précise qu'elle "inclut des ressortissants de ces Etats ainsi que le personnel diplomatique européen". Les deux belligérants, les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapides (FSR), ont toutes deux apporté des garanties de sécurité permettant cette opération, selon nos informations recueillies auprès d'une source proche du dossier.

"La totalité des ressortissants ne souhaite pas quitter le pays"

"Notre objectif est d'être les plus rapides possible" assure Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d’Orsay. La communauté française au Soudan compte "250 personnes", précise-t-elle sur France Info , "mais la totalité des ressortissants ne souhaite pas quitter le pays", en raison par exemple de liens familiaux sur place. La France gardera un contact avec eux via un "centre de crise", assure la porte-parole du Quai d'Orsay. L'opération a pour but de "fermer l'ambassade" [de France], dit Anne-Claire Legendre, ce qu'elle espère voir "dans les heures à venir". Elle permettra plus largement d'évacuer "du personnel diplomatique européen et certains ressortissants des Etats membres". La France peut s'appuyer sur ses forces armées déployées dans la région, y compris à Djibouti, explique-t-elle, rappelant que la France appelle à la cessation des combats.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plusieurs autres pays tentent d'évacuer leurs ressortissants

Le président américain Joe Biden a annoncé plus tôt que l'armée avait "mené une opération pour extraire le personnel du gouvernement américain de Khartoum". Un "peu moins d'une centaine" de personnes, dont plusieurs diplomates étrangers, ont été évacuées lors d'une opération héliportée, a précisé un haut responsable du département d'Etat, John Bass. Mais pas les autres ressortissants américains, qui seraient plusieurs centaines au Soudan, dont l'évacuation n'est pas prévue "pour le moment".

L'Union européenne, de son côté, multiplie les contacts pour évacuer par voie terrestre ses quelque 1.500 ressortissants pris dans les combats à Khartoum. L'Italie a aussi indiqué qu'elle allait tenter d'évacuer ses ressortissants, tout comme la Turquie et d'autres pays, notamment la Corée du Sud et le Japon qui prévoient de déployer des forces dans des pays voisins. Berlin a annulé une tentative d'évacuation mercredi, selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. D'après le magazine, trois avions militaires, qui auraient transporté environ 150 citoyens allemands, se sont dirigés vers le pays mais ont été contraints de faire demi-tour. Le Royaume-Uni a exhorté les ressortissants britanniques à enregistrer leur présence en remplissant un formulaire. Selon des images vidéo recueillies par l'AFP, des dizaines de véhicules de l'ONU sortaient dimanche de la capitale, tout comme de nombreux cars, qui se dirigeaient vers Port-Soudan, dans l'est du pays. Il n'est pas possible dans l'immédiat de savoir qui se trouvait à bord.

Dès ce samedi, l'Arabie saoudite, la Jordanie ou encore l'Irak ont, eux aussi, évacué certains de leurs ressortissants. Le Liban a déclaré que 60 de ses ressortissants avaient également quitté Khartoum par la route et qu'ils étaient "en sécurité", avant leur évacuation par la mer.

Plus de 420 morts en une semaine

Dans le même temps, des tirs et explosions continuent de secouer la capitale, Khartoum, et ses banlieues, survolées par des avions de combat. Le pape François a appelé au "dialogue" face à la "grave" situation dans le pays, où, depuis le 15 avril, les deux généraux au pouvoir depuis leur putsch de 2021 se sont lancés dans une guerre sans merci. Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres Etats du Soudan, ou vers le Tchad et l'Egypte, tandis que plusieurs pays se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants.