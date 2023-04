"Inacceptable" : Adrien Quatennens réintègre le groupe LFI à l'Assemblée, pluie de critiques à gauche

Il va retrouver les bancs des Insoumis. Le député Adrien Quatennens, condamné le 13 décembre dans une procédure de plaider-coupable à quatre mois de prison avec sursis pour "violences sans incapacité commises par conjoint", ainsi que pour "envoi régulier et malveillant de messages" à son épouse, a été réintégré mardi au groupe parlementaire LFI-Nupes, au terme de quatre mois de suspension.

Après sa condamnation, Adrien Quatennens avait refusé de démissionner et avait annoncé vouloir retourner siéger à l'Assemblée . Depuis la mi-janvier, il participait aux débats en tant que député non inscrit. D'après un député, contacté par France Inter, un vote a conclu à son retour, avec 45 voix pour, 15 contre et deux abstentions. "Prenant acte des engagements pris" par le député du Nord, "le groupe parlementaire LFI-Nupes considère que les conditions de [sa] réintégration sont réunies".

Publicité

Regrets et stage

"Il ressort des échanges avec Adrien Quatennens que ce dernier est engagé dans un stage" de responsabilisation auprès d'associations féministes "en cours de finalisation, répondant aux critères attendus", indique le communiqué du groupe parlementaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Par ailleurs, lors des échanges avec le groupe de travail mandaté pour évaluer les conditions de son retour, le député du Nord "a affirmé regretter les expressions médiatiques qu'il a eues à la suite de sa condamnation". "Il reconnait que certains de ses propos ont eu pour effet, sans qu’il n’en ait eu l’intention, de relativiser la gravité des faits et d’inverser la culpabilité entre l’auteur et la victime de violence."

Le groupe parlementaire indique également qu'il s'est engagé à "poursuivre le travail qu'il a entamé ces derniers mois pour être en mesure de contribuer utilement àla lutte contre les violences faites aux femmes".

Critiques en interne

Comme il y a quatre mois , les critiques en interne viennent de la jeunesse. Les Jeunes insoumis de Strasbourg font de nouveau part de leur désapprobation en évoquant sur Twitter une "décision désastreuse qui va à l'encontre de nos valeurs et de notre programme". Plus tôt dans la matinée, ils avaient partagé une tribune appelant à ne pas réintégrer l'élu du Nord. Tribune publiée sur "Le Club de Mediapart" et cosignée par les Jeunes insoumis d'Angers, Lyon, Toulouse, Paris-Est, Essonne, Guéret et par l'équipe d'administration du "Discord Insoumis".

Le compte Twitter de ce groupe qui comptabilise plus de 300 militants sur Discord adresse par ailleurs toutes ses "félicitations aux 15 députés qui ont respecté les principes du mouvement et ses militants engagés pour le respect des principes de la FI et de l'Avenir en Commun. La FI est aussi crédible pour parler de féminisme que Balkany de fraude fiscale. Le combat continue !"

Une décision "inacceptable", selon les socialistes

La décision de réintégrer Adrien Quatennens suscite aussi des critiques parmi les partenaires au sein de la Nupes. Le Parti socialiste dénonce dans un communiqué une décision "inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues par la Nupes". "C’est un mauvais signal envoyé à toutes les femmes", écrivent les socialistes, ajoutant qu'il s'agit d'"une faute politique car elle mine la crédibilité de toutes les formations politiques de gauche pour porter une parole claire sur ce sujet majeur". "Pour ce qui est de notre responsabilité, nous considérons qu’Adrien Quatennens ne peut plus être membre des instances de la Nupes", conclut le groupe socialiste.

"LA HONTE", écrit aussi la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, sur Twitter . "Voilà le patriarcat. Comment peut-on en être encore là en 2023...", poursuit-elle.

L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique de son côté interroge : "Députés de La France insoumise, de quel côté êtes-vous ?"