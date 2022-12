Les consommateurs de cannabis sont de plus en plus vieux (et souvent des hommes), selon une étude

Dans cette enquête Baromètre Santé, régulièrement menée depuis le début des années 90, on observe une certaine stabilité de la consommation de cannabis chez les Français, après une hausse importante des personnes déclarant en consommer entre 1992 et 2014. En 2021, près la moitié des personnes de 18 à 64 ans interrogées déclarent avoir déjà pris du cannabis au cours de leur vie (47,3 % précisément). Ce qui en fait toujours la drogue illicite la plus diffusée en France, avec 18 millions de personnes qui disent en avoir déjà consommé.

Parmi elles, 10,6 % déclarent en avoir fumé au moins une fois dans l'année en cours, 5,9 % dans le mois précédent. Les usages plus fréquents (au moins dix fois dans le mois écoulé ou une fois par jour) restent très limités (entre 1,7 et 3 %=).

Les hommes expérimentent et fument plus souvent que les femmes

Une consommation globalement très masculine : 54,9 % des hommes déclarent avoir déjà essayé le cannabis, 14,2 % en avoir consommé dans l'année ; contre 39,9 % d'expérimentations chez les femmes, et 7,2 % qui en ont consommé dans l'année. Des écarts qui se creusent avec la fréquence d'utilisation.

Autre enseignement intéressant de cette étude, l'évolution de l'âge des consommateurs de cannabis : la proportion d'usagers diminue certes avec l'âge, avec des consommations globalement plus importantes chez les moins de 35 ans. Mais l'âge moyen, lui, est en augmentation constante : en 1992, il était de 25,1 ans, contre 32,8 ans en 2021. L'étude avance deux explications : d'abord le fait que les adultes qui ont expérimenté le cannabis à la fin des années 90 ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans ; et en parallèle, la génération née dans les années 2000 teste et consomme moins le cannabis que les précédentes. Chez les 18-24 ans, seuls 48 % ont déjà tenté l'expérience, contre 59,2 % chez les 25-34 ans.

Au sud de la Loire, le cannabis est plus présent

Enfin, il y a aussi des régions plus ou moins consommatrices de cannabis. Cette drogue est d'abord plutôt un phénomène métropolitain : la consommation dans les départements d'Outre-mer est moins importante, même si on y trouve plus souvent des consommations plus fréquentes et intensives. En métropole, ce sont les régions du Sud qui fument le plus : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont en tête sur la plupart des niveaux de consommation, avec par exemple respectivement 11,9 % et 12,9 % de personnes déclarant avoir pris du cannabis au moins une fois dans l'année. Contre 7,9 % en Bourgogne-Franche-Comté.