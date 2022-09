Les contaminations de Covid-19 repartent à la hausse

De nouveau, les contaminations au Covid-19 augmentent en France, après huit de semaines de baisse. Tous les départements en métropole sont concernés. Depuis le début de la semaine, il y a plus de 20.000 cas de Covid-19 par jour, 33.000 recensés sur la seule journée de jeudi. Cette hausse laisse présager une possible huitième vague à l’automne, dont l’ampleur est pour l’instant difficile à prévoir.

Les jeunes très touchés par le Covid

Cette hausse des contaminations est "principalement portée par les moins de 20 ans", d’après Santé publique France. Lors de la semaine du 5 au 11 septembre, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 111% chez les 0-9 ans. C’est l’une des conséquences de la rentrée des classes. Les enfants sont bien moins vaccinés.

"Depuis trois jours, le taux de reproduction du virus (le fameux R, NDLR) est supérieur à 1, ce qui est le signal robuste d'une reprise épidémique", affirme l'épidémiologiste Mircea Sofonea, àl’AFP. Le taux de positivité augmente lui aussi. En clair : le nombre de personnes testées chaque jour et positives au Covid progresse plus fortement que le nombre de personnes testées.

Le taux d'incidence le plus haut dans les Ardennes et dans le Cantal

Le taux d’incidence est reparti à la hausse dans neuf régions, comme dans les Hauts-de-France, en Normandie et dans le Centre-Val de Loire, "où l’augmentation était supérieure ou égale à 30%" précise SPF. C’est dans les Ardennes et dans le Cantal que le taux d’incidence est le plus haut, avec plus de 300 cas de Covid pour 100.000 habitants, suivi de la Haute-Loire (274) et la Creuse (268).

On constate également que le taux d'incidence a le plus augmenté, depuis la fin du mois d'août, dans le Calvados (+34%, en Ille-et-Vilaine (+34%) et dans les Ardennes (+30%). Quand il a fortement chuté dans les Landes (-146%), en Haute-Corse -142%), en Corse-du-Sud (-101%) et dans le Gard (-88%), des départements très touristiques.

Plus de tests réalisés

Santé publique France observe une augmentation du nombre de tests de 9% la semaine dernière, 852.500 ont été réalisés. Les tests ont fortement progressé chez les moins de 16 ans, plus de 56%.

Les hospitalisations toujours en baisse

Concernant les hospitalisations, les indicateurs restent bas. Depuis le début du mois de septembre, il y a moins de 400 nouvelles hospitalisations quotidiennes à cause du Covid. Le 15 septembre, il y avait 737 malades du coronavirus en soins critiques, une première depuis le mois d’août 2020. Mais rappelons qu’il y a toujours un décalage entre les contaminations et les admissions à l’hôpital.

"Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignage BA.5 est actuellement omniprésent", d’après Santé publique France, qui alerte également sur les rappels du vaccin anti-Covid. Au 13 septembre, seulement un tiers des 60-79 ans avait réalisé un rappel, et moins de la moitié des plus de 80 ans.

La situation s’améliore en Outre-mer

"En Outre-mer, les indicateurs virologiques étaient également en diminution sur l’ensemble des territoires", précise dans son point épidémiologique Santé publique France, qui remarque "une baisse du taux d’incidence observée sur l’ensemble des territoires. Celui-ci demeurait le plus élevé à La Réunion (296, -45%), malgré une forte diminution." Les taux de nouvelles hospitalisations sont en baisse partout.