"Les Cyclades" : Marc Fitoussi donne tout sauf envie de partir en Grèce selon Le Masque

À l'adolescence, Magali (Laure Calamy) et Blandine (Olivia Côte) étaient les meilleures copines du monde, puis le temps a passé. Blandine, très dépressive, s'est séparée de son mari. Elle retrouve par hasard Magalie toujours aussi exubérante, et les deux décident de partir pour la Grèce dont elles rêvaient autrefois et des îles du Grand Bleu, Mykonos et Amargos. Là-bas, elles tombent sur une Kristin Scott Thomas absolument méconnaissable, qui vit avec un peintre grec et qui est atteinte d'un cancer. Elles font la fête, les deux s'insupportent assez vite l'une l'autre et finissent par se séparer. Est-ce qu'on a le droit de dire que Laure Calamy en fait tellement qu'on a envie dans ce film de lui demander de se calmer un peu ?

Nicolas Schaller est vite arrivé à saturation !

Pourtant, le journaliste ciné de L'Obs a beaucoup d'affection pour le cinéma de Marc Fitoussi, mais là c'en était trop pour lui, il n'a pas du tout adhéré : "C'est un des rares dans la comédie française qui a une certaine exigence, qui essaie de faire des comédies à la fois populaires et un peu travaillées, mais là, vraiment, je cale…

Avec Laure Calamy, on arrive très vite à saturation, elle est dans l'auto-caricature, en roue libre totale. Surtout, la première partie du film s'inscrit dans un comique de répétition qui joue toujours sur le même principe.

La deuxième partie, avec Kristin Scott Thomas, s'ouvre sur autre chose qui m'a peut-être un peu plus touché, mais sans que ça soit non plus d'une grande inspiration. Laure Calamy arrive à nous faire détester la disco new-yorkaise, qui est quand même une période absolument phare, mais à un moment, on n'en peut plus !

Je suis très déçu parce que je pensais vraiment que Fitoussi était dans une espèce de montée d'inspiration".

Eric Neuhoff a trouvé ça "horrible"

Le critique du Figaro va même jusqu'à reprendre cette expression de l'écrivaine Louise de Vilmorin : "C'est sinistre à faire dégueuler un canard". Lui aussi s'est offusqué du jeu de rôle attribué au trio de personnages, surtout celui de Laure Calamy. "Déjà, l'idée de base : aller en Grèce à cause d'un film de Luc Besson, mais qui peut faire ça ? On est sûr que ça va être la catastrophe. Ce qui devait arriver arriva.

Ils nous l'ont bousillée Laure Calamy. Elle n'a même pas un âne pour lui voler la vedette. Pourtant des ânes, ce n'est pas ce qui manque dans le cinéma français. Là, on lui a associé Olivia Côte, que j'ai mis une heure à comprendre.

La Grèce est filmée de façon moche, tartouille. C'est pire que Berck plage. Kristin Scott Thomas, elle déboule là-dedans, ce n'est pas mieux.

C'est horrible comme film. Non seulement la Grèce a perdu sa monnaie, mais là elle a perdu tous ses touristes s'ils vont voir ça…"

Pour Charlotte Lipinska, c'est "un film très long et très mou"

Pour la journaliste du magazine Vogue, le film souffre cruellement de sa longueur et d'un manque total de rythme auquel le duo de personnages ne rend absolument pas service : "Une comédie sur 1h50, il faut quand même en avoir un peu sous le coude. Là, j'avoue qu'il y a quand même un sérieux manque de rythme et c'est très mou. Puis ce duo mal assorti, l'une est aussi coincée, dépressive que l'autre est délurée, exubérante. C'est exactement le même ressort que Copacabana qui était très réussi pour le coup mais avec une même opposition de caractères entre Isabelle Huppert et sa fille. C'est assez classique dans les buddy movie, mais là, effectivement, ça ne marche pas, par manque de rythme, parce que Laure Calamy qu'on a beaucoup adorée, elle est à deux points de s'auto-parodier.

Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez unique, que j'aime chez Kristin Scott Thomas, elle arrive à être ultra vacharde en restant assez classe ici dans ce personnage même si on voit que l'émotion qu'elle amène est assez prévisible et téléphonée. Mais avec tout ça, je n'ai tellement pas envie de partir en Grèce avec elles".

Jean-Marc Lalanne totalement charmé par le film

Seul le critique des Inrockuptibles sauve l'honneur, saluant au contraire l'habilité et le sens de la nuance propre au cinéma de Marc Fitoussi qui l'a une nouvelle fois profondément ému : "Ce film est extrêmement séduisant. Son mérite, c'est de déjouer en permanence son intrigue fondée sur l'opposition de deux personnages. Ce cinéaste est vraiment très adroit pour amener sans arrêt de la nuance. Alors que ça pourrait vraiment être une machine comique prévisible, la manière dont il joue de la rupture de ton, dont il nous fait accéder à une intériorité de ces personnages offre quelque chose d'extrêmement émouvant !

Quant à Laure Calamy, évidemment elle en fait beaucoup, mais plus elle avance, plus elle réussit à rendre visible les coutures de son psychisme. Ce qui fait que précisément elle en fait trop, mais c'est très émouvant. Le film fait aussi naître une grande actrice puisque Olivia Côte est la moins identifiée des trois actrices, mais admirable dans ce personnage de coincée qui pourrait être très lourde, ultra-caricaturale, eh bien non. C'est du storytelling extrêmement bien cousu et charmant du début à la fin !"

Le film

