Les "dark stores" en voie d'être légalisé ? Un décret en préparation inquiète la mairie de Paris

La mairie de Paris a fait part samedi de son "inquiétude" face à un projet d'arrêté concernant les "dark stores". C’est Emmanuel Grégoire, le premier adjoint PS à la mairie de Paris, chargé de l'urbanisme, qui a dégainé le premier avec un tweet : " Nous découvrons avec beaucoup d’inquiétude et d’incompréhension un projet d’arrêté (...) qui légalise de fait les darkstores." Le ministre chargé de la Ville et du Logement précise que le texte n'est "pas définitif" et fait l'objet d'une "concertation". Ces commerces fantômes peuvent paraître utiles pour certains, car il est possible de commander ses courses depuis chez soi, et d'être livré. Ils sont en plein essor depuis l'épidémie de Covid-19.

Remise en cause des règles d’urbanisme

Depuis plusieurs semaines, la capitale s’oppose à ces lieux ouverts par les acteurs de la livraison rapide de courses à domicile, comme Uber Eats, Cajoo, Gorillas, Fink et Deliveroo. La mairie considère qu'ils ne respectent pas les règlementations en matière d'urbanisme. Elle a même mis en ligne une plateforme pour signaler ces commerces .

Pour la municipalité, ces "dark stores" sont des entrepôts, alors que les espaces dans lesquels ils sont installés sont le plus souvent des locaux commerciaux. Le voisinage en témoigne, de nombreuses plaintes sont remontées, un entrepôt et un commerce n’ont pas les mêmes impacts en terme de nuisance et d'animation de quartier. Le va-et-vient des livreurs peut exacerber les voisins .

Désormais "un simple point de collecte suffira pour être considéré comme un commerce", a assuré l'élu, joint par l'AFP, et demande "au gouvernement de suspendre ce projet et de convoquer une réunion de travail spécifique sur ce sujet avec France Urbaine et les grandes villes concernées".

Une consultation en cours

Interrogé par l'AFP, le ministère délégué auprès du ministre de la Transition écologique, chargé de la Ville et du Logement, confirme qu’un projet de décret et un projet d'arrêté sont "en cours d'élaboration", notamment pour "mieux encadrer le développement des dark stores, dark kitchen" et "clarifier le statut de ces locaux". Une "concertation" est en cours "depuis six semaines", a précisé cette source.

Les professionnels concernés et les collectivités locales participent à cette consultation, démarrée depuis le mois de juillet. "Dans les prochaines semaines, le travail d'adaptation du texte et de concertation des acteurs concernés va se poursuivre afin de concilier au mieux les différents enjeux", a-t-on ajouté.

Une centaine de "dark stores" dans la capitale

Mi-juin, la mairie de Paris a annoncé vouloir infliger, d'ici début juillet, les premières pénalités financières aux "grands acteurs" de la livraison de courses rapides à domicile. Ces amendes concerneraient ceux qui ne respectent pas les réglementations en matière d’urbanisme. La capitale compterait désormais, selon Emmanuel Grégoire, une centaine de ces commerces, en plein essor depuis les restrictions de déplacement destinées à endiguer l'épidémie de Covid-19. P

Paris représente 32% des dépenses du "quick commerce" français et concentre 19 des 23 entreprises en activité, selon une proposition de résolution déposée mi-mars à l'Assemblée et visant à réglementer ces commerces sur les aspects sociaux et de distorsion de concurrence. Au début de l'année, l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) avait publié une étude sur les conséquences de ces nouveaux commerces pour la vie des quartiers. Relayé par le site Actu, elle notait que "11 supérettes ou supermarchés, 5 magasins de meubles, 2 magasins de mode, 3 restaurants…" ont été "réinvestis progressivement par des dark stores ces derniers mois". Ces dark stores occupent aussi "d’anciens locaux de commerces de gros, un cabinet médical et des parkings.