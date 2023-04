Les députés européens s'apprêtent à voter un texte historique contre la déforestation importée

C'est potentiellement une grande avancée contre la déforestation. Les députés européens votent mercredi à Strasbourg un texte qui vise à lutter contre l'importation de produits issus de la déforestation. Six produits sont concernés : le soja, la viande bovine, l'huile de palme, le bois, le cacao et le café. Grâce à un certificat, ces produits seront désormais contrôlés et s'ils proviennent de parcelles victimes de la déforestation, ils seront considérés comme illégaux. La vente sera interdite sur le marché européen. Pour les députés européens, ce règlement est historique, c'est même une première mondiale.

Les parcelles géolocalisées

L'Union européenne va demander aux douaniers de contrôler le cacao, le café, le bétail, le soja, l'huile de palme, le bois et le caoutchouc pour voir s'ils sont issus de la déforestation. Concrètement, les entreprises qui souhaitent vendre ces produits sur le marché vont devoir présenter un certificat quand ils vont franchir une frontière européenne.

Le député Renaissance Pascal Canfin, qui préside la Commission environnement au Parlement européen, prend l’exemple d’un sac de café arrivé du Brésil : "Au port du Havre, il faudra montrer ses coordonnées GPS de production. Les douanes utilisent les images satellites produites par Copernicus ou AirBus, regardent, et ils seront capables de dire si oui ou non sur cet hectare précis d’où vient le café il y avait un ou deux ans auparavant une forêt tropicale, qui aurait été détruite."

Des produits tracés

Si les douaniers constatent que ce café est issu d'un hectare touché par la déforestation, ils devront le bloquer. Le contrôle sera aléatoire, un degré de vérification variera en fonction de la provenance du produit, certains pays d'importation seront surveillés en priorité, admet Christophe Hansen, député luxembourgeois du Parti populaire européen : "Par exemple, le Brésil et l’Indonésie sont des pays à haut risques. Cela ne leur plaît pas, on le sait, ils se sont déjà adressés à nous. Mais cela permet de tracer le produit de l’assiette jusqu'à la parcelle d’où vient le produit."

Les pays européens parmi les principaux importateurs

Selon une étude menée par WWF , l’Union européenne est le deuxième plus grand importateur de matières premières liées à la déforestation. Selon l’ONG, l’UE est à l’origine de 16 % de la déforestation associée au commerce international. C’est moins que la Chine (24 %) mais plus que l'Inde (9 %), les États-Unis (7 %) et le Japon (5 %). WWF estime que les importations de l'Union européenne ont provoqué la déforestation de 3,5 millions d'hectares entre 2005 et 2017, soit la superficie de 5 millions de terrains de football.

"Les huits plus grandes économies européennes à cette date sont responsables de 80 % de cette déforestation importée", ajoute le WWF. L’Allemagne, l’Italie, l’Espagne sont sur le podium, la France se classe sixième.

Le maïs ou les agro-carburants ensuite ?

La députée européenne écologiste Marie Toussaint se réjouit d'un "texte central", qui "va mettre un coup de frein à la déforestation", "et sur lequel on a encore besoin d’avancer et besoin de vigilance". Au-delà de cette première étape, les écologistes souhaitent que l'Europe élargisse ces contrôles à d'autres produits, comme le maïs, le porc ou les agro-carburants. Marie Toussait réclame également que "l’ensemble des écosystèmes soient protégés par ces textes sur la déforestation, cela intègre aussi les savanes et les mangroves". Selon l'ONU, la consommation européenne est responsable de 10% de la déforestation dans le monde.