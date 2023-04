"Les Eclats" de Bret Easton Ellis : La madeleine de Proust de cette saison selon Le Masque

Le héros et narrateur se prénomme Brett, il a 17 ans, à Los Angeles, en 1980. Il entre en terminale au très chic lycée privé de Buckley tout en écrivant 'Moins que zéro', qu'il publie à 22 ans. Il s'initie à l'alcool, à la drogue, au sexe. Il roule sur "Mulholland Drive" au volant d'un coupé Mercedes et l'arrivée d'un nouvel élève beau et charismatique, Robert Mallory, secrètement lié au trolleur qui est le tueur en série de deux jeunes filles, fait basculer ce qui pourrait être une autofiction en fiction noire et assez paranoïaque.

Elizabeth Philippe totalement captivée par "un mélange explosif très réussi"

Si la critique de L'Obs n'est pas une fan inconditionnelle de l'auteur américain, cette fois-ci elle n'a pas simplement marché, mais admet avoir couru grâce à ce roman qu'elle a trouvé à la fois addictif, paranoïaque, nostalgique, très sexy : "C'est avant tout un très beau livre sur la jeunesse perdue de Bret Easton Ellis, sur cette jeunesse californienne de Los Angeles complètement livrée à elle-même, à la dérive dans ces immenses villas avec des piscines, des décors à la David Hockney, le peintre qu'on croise d'ailleurs dans le roman. Ce sont ces adolescents qui roulent au volant de Jaguar, de Corvettes ou de Mercedes, mais dont les parents sont soit absents, comme ceux de Brett, soit totalement dysfonctionnels, qui cherchent à coucher avec les amis de leurs propres enfants (quand ce n'est pas pire !). Il y a le thriller et cette dimension d'autofiction qui ajoutent au trouble qu'on éprouve. Il mélange avec brio ses deux auteurs de chevet préférés que sont Stephen King et Joan Didion qu'il mélange ici de manière très réussie pour ce thriller et cette critique de l'Amérique".

Publicité

Olivia de Lamberterie a adoré !

Au départ, Olivia partait avec un assez mauvais pressentiment au vue de l'étonnante promo qu'il y a eu autour de la sortie de cet ouvrage, et elle a été totalement prise de court par ce roman qu'elle a trouvé très malin : "Le livre démarre doucement et c'est à partir de la page 50, que j'ai remis mes pantoufles après avoir ressenti cette nostalgie heureuse de l'époque qui fait comme l'effet d'une madeleine de Proust ! Je me demande même comment aujourd'hui, un.e jeune lirait ce livre, car c'est vraiment un livre sur ce que c'est que d'avoir 17 ans, d'être complètement déconnecté de la réalité et de n'être qu'obsédé que par les jeunes de son lycée. Et, puis comme un bon Stephen King, c'est complètement paranoïaque, gore, et très malin. C'est très bien !"

Arnaud Viviant applaudit un sacré "tour de force littéraire"

Le critique de la revue Transfuge n'a pas arrêté de se bidonner devant ce qui est à ses yeux un grand objet littéraire. Il a particulièrement adoré que son auteur raconte comment il a écrit son premier livre et remette ainsi le lecteur dans l'ambiance de son tout premier roman : "C'est un tour de force littéraire. Bret Easton Ellis réussit l'exploit de réécrire son premier roman, mais 40 ans plus tard. C'est à la fois le même, puisque ce sont les mêmes personnages, les mêmes lieux, et en même temps, il est différent, le livre est beaucoup plus gros, la syntaxe n'est plus la même, la phrase est beaucoup plus longue, presque proustienne. Tout est plus simple, tout est XXL par rapport à "Moins que zéro". Il y a plus de sexe, plus d'horreur et c'est une pure réécriture de "Moins que zéro" 40 ans après, à la fois différemment et pareillement".

Pour Jean-Claude Raspiengeas ça marche très très fort !

Un concert de louanges auquel participe à son tour le journaliste chez La Croix qui estime que si on se sent aussi bien dans le Los Angeles de l'époque, c'est parce que cela fait 40 ans que son auteur essaie de peaufiner son œuvre de départ : "C'est un livre d'une puissance extraordinaire. C'est étincelant et sombre, incandescent et mystérieux. Ce qui est très troublant, c'est le jeu subtil entre son autobiographie déguisée, l'autofiction et la pure fiction parce que oui, il n'arrête pas de parler de lui. Ce qui est absolument formidable, c'est la façon dont il greffe de la pure fiction. J'ai été totalement subjugué par le style, par la description. Il y a une foultitude de détails, de personnages, d'atmosphères, de sensations qui fonctionnent à plein régime. Ce sont des spécimens dorés sur tranche à un moment particulier de l'Amérique, le début des années 1980, mais qui nous change des autofictions chichiteuses et insipides françaises".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"Les Eclats" de Bret Easton Ellis 12 min France Inter

📖 LIRE - "Les Eclats" de Bret Easton Ellis (Robert Laffont)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.