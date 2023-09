Les écoles de commerce françaises squattent le haut du classement du Financial Times

Les écoles de commerce européennes dominent toujours le classement annuel du Financial Times. La concurrence a beau s'intensifier à l'international, la France est même en très bonne position, avec cinq écoles françaises dans les douze meilleurs masters en management (HEC, l'ESCP, l'Essec, l'Emlyon, l'Edhec), dont une première position pour HEC Paris, une première depuis 2008. L'école parisienne dépasse l'indétrônable université suisse de Saint-Gallen et reste au-dessus de la London Business School.

Au total, le classement compte 24 établissements français, sur 142 places, soit un cinquième de la liste. La France se classe ainsi devant le Royaume-Uni qui compte dix établissements classés. Le classement, d'après le Financial Times, a tendance à "s'internationaliser" chaque année, avec onze écoles indiennes, trois chinoises et deux de Hong Kong. Seulement deux écoles américaines composent ce classement.

Le salaire des diplômés pèse lourd

Des écoles boostées par l'évolution et la modernité de leur formations, critère important dans le classement du FT, comme le soulignent nos confrères des Echos : "Les écoles françaises se positionnent particulièrement haut pour ce qui est des cours consacrés aux questions éthiques, sociales, et environnementales et aux solutions climatiques pour permettre aux entreprises de réduire leur empreinte carbone, résultat d'une prise de conscience et d'un tournant opéré par de nombreuses écoles", écrit le site du quotidien économique.

À ce sujet, le Financial Times précise que plus de 90% des écoles comptent toujours plus d'hommes que de femmes dans leur corps enseignant, et que seules une école indienne et deux écoles françaises (l'ESC Clermont et les Mines-Télécom) avaient atteint la parité. La Lund University School of Economics and Management, en Suède, est classée première pour l'enseignement de sujets environnementaux et sociaux, y compris des cours sur la réduction des émissions de carbone, suivie en deuxième position par l'IESE, en Espagne. Enfin, en Italie, l'Université Bocconi de Milan est classée première pour son score combiné sur la publication d'un audit d'émissions de carbone et son objectif de zéro émission.

Autre élément qui pèse lourd dans la balance (c'est le critère qui pèse même le plus), le très haut salaire des diplômés, qui atteint, pour les étudiants sortis de HEC Paris, à 129.806 dollars par an, soit 121.000 euros. À noter que le classement du FT n'est "pas exhaustif", indique lui-même le journal économique, "les écoles de commerce décidant de participer ou non et de partager les données pour l'évaluation".