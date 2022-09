Les édulcorants augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, d'après une nouvelle étude

On connaissait déjà le lien entre les édulcorants et le risque de développer des cancers. Afin d’évaluer le risque lié à ces produits, des chercheurs ont analysé les données de santé et de consommation d’édulcorants de 102 865 adultes Français et Françaises participants à l’étude de cohorte NutriNet-Santé. Les résultats de ces analyses statistiques suggèrent une association entre la consommation d’édulcorants et un risque accru de cancer.

On connaissait également la corrélation entre les édulcorants présents dans les boissons light et le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Désormais, une étude vient confirmer que l’ensemble de ces alternatives au sucre, très utilisées par l’industrie agroalimentaire, multiplie les risques de contracter ces pathologies.

Publicité

Une incidence beaucoup plus forte chez les consommateurs d’édulcorants

Une équipe de chercheurs et chercheuses de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l’Institut national de la recherche agronomique (Inrae), du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et de l’Université Sorbonne Paris Nord, au sein de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren) a analysé les données d’une très grande cohorte, appelée NutriNet-Santé.

Ils ont donc disséqué les habitudes alimentaires de 103.388 adultes participants à l’étude. Et selon Mathilde Touvier, directrice de recherche à l’Inserm et coordinatrice de l’étude, consommer ces édulcorants augmente bel et bien les risques de contracter une maladie cardiovasculaire. "Sur plus de 100.000 personnes suivies, on a une incidence de pathologies cardiovasculaires de 346 cas chez les plus forts consommateurs d’édulcorants contre 314 chez ceux qui n’en consommaient presque pas", explique la chercheuse en épidémiologie nutritionnelle.

Concernant les types d’édulcorants, l’aspartame (qu’on retrouve dans les sucrettes et les boissons light) était plus étroitement associé au risque de maladies cérébrovasculaires et l’acésulfame-K et le sucralose (présent dans les compotes, les yaourts allégés et les bonbons) au risque de maladies coronariennes.

"Habituer les jeunes générations à consommer moins de sucre"

Mathilde Touvier estime qu’il faut s’habituer à consommer globalement moins de sucre. "Il faut à la fois réduire les apports en sucre, en boissons sucrées et aussi ne pas se tourner vers les édulcorants comme alternatives et essayer de se déshabituer d’un goût sucré trop prononcé dans notre alimentation", recommande-t-elle.

Et d’enfoncer le clou : "Et surtout, il faut tout faire pour ne pas habituer les jeunes générations à ce goût sucré, il faut prendre des bonnes habitudes dès le plus jeune âge." De nouvelles recherches vont être lancées pour confirmer ces résultats et pour permettre ensuite aux pouvoirs publics de mieux encadrer la consommation de ces édulcorants.