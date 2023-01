Les élues du Missouri obligées de porter une veste, pour garantir "une ambiance professionnelle"

Couvrez ces bras que je ne saurais voir. "La tenue appropriée pour les femmes est une tenue d'affaires, comprenant une veste, portée avec une robe, une jupe ou un pantalon [...]. Le terme 'veste' incluant un blazer ou un cardigan". Voici le nouveau "dress code" qui s'applique désormais aux femmes siégeant à la Chambre des représentants de l'État du Missouri, dans le centre des États-Unis. Alors que les élus votaient une série de mesures portant sur leur règlement intérieur, une disposition imposant aux femmes le port d'une veste a été largement adoptée, à l'initiative du camp républicain.

Pour Ann Kelley, qui a proposé l'amendement, cette obligation est le pendant du code vestimentaire auquel sont tenus les hommes, à savoir une veste, une cravate et un pantalon. "Il est essentiel de maintenir en permanence une ambiance formelle et professionnelle", a-t-elle insisté à la tribune. Et de souligner - tout en se défendant de vouloir jouer la police - que certaines élues s'affranchissaient parfois du port de la veste, pensant qu'"une robe ou un pull suffisaient".

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Ridicule"

Dans les rangs des démocrates, la mesure fait bondir. "Ridicule", s'est insurgée l'élue Ashley Aune. "Vous savez quel effet ça fait d'avoir un groupe d'hommes dans cette pièce, en train de regardez ce que vous portez pour savoir si cela convient ou non ?" Plusieurs voix ont également dénoncé une mesure aussi sexiste qu'inutile, déplorant une nouvelle tentative de contrôler la façon dont les femmes s'habillent. "Nous avons une majorité républicaine qui pense qu'elle a du temps à perdre sur ce genre de choses plutôt que sur les vrais problèmes des habitants du Missouri", a lancé Jamie Tomek, membre de la National Organization for Women.

Ce n'est pas la première fois aux États-Unis que les dress codes imposés aux femmes politiques sont pointés du doigt. Au Montana par exemple, il est stipulé que les élues doivent être vigilantes quant à la "longueur de leur jupe et à la profondeur de leur décolleté". En Géorgie, les robes sont également tenues d'être "dignes". Un rapport publié l'an dernier établit ainsi que la moitié des États américains possède ce type de réglement.