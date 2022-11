"Les émissions de gaz à effet de serre baissent" en France : le député européen Pascal Canfin dit-il vrai ?

"La réalité des émissions de gaz à effet de serre en France, c'est que ça baisse. Ca baisse deux fois plus vite qu'avant", affirmait le député européen Renew Pascal Canfin. Interrogé lundi en marge de l’ouverture de la COP27 , le président de la Commission Environnement du Parlement Européen ajoute : "L'engagement qui a été pris est de doubler le doublement. On était à -1 par an, on est à -2, il faut passer à -4."

Les dernières données du Citepa (Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique) publiées en juin vont effectivement dans son sens, comme nous l'a suggéré le cabinet de Pascal Canfin. D’après l’organisme mandaté pour réaliser leur inventaire, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont ainsi baissé de 9,6% depuis 2017.

Publicité

Une baisse de 23,1% depuis 1990...

En 2021, la France a émis 418 millions de tonnes équivalent C02. C’est une hausse de 6,4% par rapport à 2020, une comparaison faussée par le Covid et les confinements induits qui ont réduit les émissions. "Le rebond pré-estimé pour 2021 ne revient pas au niveau d'avant-crise : la tendance à la baisse des émissions se poursuit", note le Citepa en commentaire.

La France s’est engagée à respecter l’accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète +2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, de préférence à 1,5 °C. Elle doit donc réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030 par rapport à 1990. Mais l’objectif est encore loin d’être atteint car "la France en est actuellement à une baisse de 23,1% en 2021", comme le précise le site du gouvernement Vie Publique . Ce sont ces chiffres qui amènent Pascal Canfin à faire le résumé suivant : "On était à -1 par an, on est à -2, il faut passer à -4." En revanche, l’Union européenne se veut encore plus ambitieuse et compte pousser les pays à réduire les émissions de CO2 de 55% d’ici 2030 .

Selon le Haut Conseil pour le climat , les émissions en France ont diminué de 1,9% par an en moyenne sur la période 2019-2021, soit un rythme proche de celui observé sur la décennie 2010-2019 (-1,7% par an).

... mais les émissions stagnent au premier semestre...

Le dernier bilan du Citepa publié fin septembre est moins reluisant pour le gouvernement. Les émissions de gaz à effet de serre de la France sont restées quasi-stables au premier semestre de l’année, avec une légère diminution de 0,6% par rapport au premier semestre de l'année précédente, ce qui n’est pas de bon augure. Cette quasi stagnation est liée à l’arrêt de plusieurs centrales nucléaires, le secteur de la production d’énergie ayant enregistré une hausse de 7,6%, avec le recours de centrales à gaz et à charbon. La moitié du parc nucléaire est à l’arrêt à cause de maintenances programmées ou de problèmes de microfissures apparues l'hiver dernier.

Les émissions ont pour leur part diminué pour le secteur des bâtiments et de la construction. Pour expliquer cette (légère) baisse, Citepa évoque la crise de l'énergie mais aussi la météo plus douce, qui a des effets sur le chauffage. Enfin rappelons que la France a été condamnée à deux reprises pour "inaction climatique".

... et l'empreinte carbone des produits importés augmentent

Si les émissions de gaz à effets de serre produites en France diminue, celles liées à ses importations sont en constante hausse depuis des années. Ce sont ces achats de biens et services produits à l'étranger mais consommés dans le pays. Selon le site Vie publique du gouvernement , les émissions importées "sont désormais plus importantes que les émissions sur le territoire national".

D'après le Haut conseil pour le climat , entre 1995 et 2018, "les émissions importées ont augmenté de 78% en atteignant 6,4 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2018", contre 3,6 en 1995. L’Union européenne est la première source d’émission importées (64 millions de tonnes équivalent CO2, soit 18 %), suivie par la Chine (62 Mt équivalent CO2, soit 18 %) et le reste de l’Asie (58 Mt équivalent CO2, soit 17 %). Selon un rapport du Commissariat général au développement durable , les émissions importées représentent plus de la moitié de l’empreinte carbone de la France (57% en 2018).

Comme le montre ce graphique issu du rapport du Haut conseil pour le climat, les émissions liées à la demande intérieure française produites sur le territoire national sont passées de 6,9 tonnes équivalent CO2 par habitant en 1995 à 4,8 t équivalent CO2 par habitant en 2018, soit une baisse de 30 %. Mais l'empreinte carbone de la France est restée stable à cause des émissions importées.

Comme l'observe l'Insee dans une note parue l'été dernier , aujourd'hui, un tiers de l’empreinte carbone de l’Union européenne est dû à ses importations, et "correspond à des processus de production localisés en dehors de son territoire".