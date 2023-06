Les entreprises françaises versent toujours plus de dividendes à leurs actionnaires, selon Oxfam

Après avoir analysé les écarts de rémunération entre PDG et salaires moyens, l'ONG Oxfam publie ce lundi la suite de son étude sur les grandes entreprises, consacrée cette fois à "l'inflation des dividendes" au sein des 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse.

Une augmentation des dividendes équivalente à toute la masse salariale

En 2022, seuls 6,7% des Français possèdent des actions, selon des chiffres de l'Autorité des marchés financiers rapportés par Oxfam. Or les versements de dividendes se chiffrent en milliards : d'après le rapport, entre 2011 et 2021, les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices en dividendes et rachats d'actions – c'est 65% pour les seules entreprises du CAC40. Et entre 2020 et 2021, les dividendes versés aux actionnaires ont bondi de 31,4 milliards d'euros, soit presque autant que l'ensemble de la masse salariale des entreprises de ce top 100.

Sur le podium de la redistribution, Total Energies est en tête, avec 61 milliards d'euros de dividendes versés en dix ans. L'entreprise est talonnée par Sanofi, avec 53 milliards, et, plus loin, Axa, avec 27 milliards. Par ailleurs, certaines entreprises ont continué à verser des dividendes élevés malgré de mauvais chiffres : en première place, Engie, qui a accumulé 784 millions d'euros de pertes sur dix ans, mais a tout de même versé 23,6 milliards d'euros à ses actionnaires.

Appel à encadrer le versement de dividendes

La préoccupation écologique est au cœur de la première recommandation formulée par Oxfam, car selon l'ONG, en 2019, avec seulement 45% des dividendes et des rachats d'actions qui ont été versés aux actionnaires par les 100 entreprises de l'étude, on pourrait couvrir tous leurs besoins en investissement dans la transition écologique. "La première des recommandations, c'est d'encadrer la manière dont on verse les bénéfices aux actionnaires", explique Léa Guérin, chargée de plaidoyer chez Oxfam, appelant à "interdire tout versement de dividendes et d'achat d'actions tant que certains critères essentiels ne sont pas remplis, notamment un salaire décent sur toute la chaîne de valeurs de l'entreprise, et un plan pour la transition écologique, avec un plan de financement associé".

L'organisation préconise aussi d'utiliser la fiscalité comme outil de redistribution, et d'encadrer aussi bien la part des bénéfices versés aux actionnaires que la rémunération des dirigeants. Autre piste : celle de conditionner les aides publiques au plafonnement des dividendes et à leurs investissements dans la transition. Oxfam pousse aussi ses arguments auprès des instances européennes en espérant qu'une directive dans ce sens, et sur la globalité de la gouvernance des entreprises, soit discutée dans les mois à venir.