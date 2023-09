Les espèces invasives sont "une menace mondiale majeure et sous-estimée"

Frelon asiatique, écrevisse américaine, fourmi électrique, ambroisie : les espèces exotiques envahissantes, introduites par l'homme, se propagent sur la planète de plus en plus vite. Dans un rapport d'une ampleur inédite publié ce lundi 4 septembre, l'IPBES (souvent surnommé le "Giec de la biodiversité"), éclaire l'urgence de la situation et les mesures à oeuvre pour préserver la biodiversité, chiffrant à plus de 423 milliards de dollars par an le coût économique de ces espèces invasives. Entretien avec Franck Courchamp, directeur de recherche au CNRS Université Paris-Saclay et co-auteur du rapport.

FRANCE INTER : Quels sont les points majeurs mis en lumière par cette étude ?

FRANCK COURCHAMP : "Déjà, il faut souligner que ce rapport a été réalisé par 86 experts de 49 pays différents. Ils ont travaillé ensemble pendant quatre ans et demi pour éplucher toute la littérature existante. Cela donne la première évaluation globale sur les invasions biologique, qui synthétise 13 000 travaux scientifiques ainsi que des informations prises auprès des communautés indigènes et autochtones du monde entier. C'est la synthèse la plus complète effectuée à ce jour sur ce sujet.

Elle nous permet de pointer que les invasions biologiques sont une menace mondiale majeure, à la fois pour la nature, la biodiversité, les économies humaines, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Or, elle est très sous-estimée parce qu'elle est un petit peu plus complexe à comprendre que le changement climatique, la pollution ou la déforestation.

On parle ici d'espèces introduites par les activités humaines dans d'autres régions que celles dans lesquelles elles ont évolué : plantes, animaux, micro-organismes terrestres ou aquatiques. On a recensé plus de 37 000 espèces exotiques, dont plus de 3.500 ont des impacts importants pour les humains."

Ces risques ont-ils augmenté ces dernières années ?

"Oui, d'une part par l'augmentation des échanges, des biens et des personnes. La mondialisation fait qu'il y a plus d'espèces qui sont introduites, et cela va se poursuivre dans le futur. D'autre part, parce que le changement climatique va faire que ces espèces vont réussir à s'établir, à envahir dans de nouvelles régions.

Ces invasions biologiques ont augmenté de façon exponentielle avec le temps. Si on prend simplement le coût économique, qui est juste une petite partie de leur impact, celui-ci a au moins quadruplé chaque décennie depuis 1970."

Que peut-on faire face à cela ?

"La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de choses qui fonctionnent à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment un niveau législatif de régulation : essayer d'empêcher les espèces dont on sait qu'elles sont problématiques d'arriver, de s'installer, c'est ce qui est à la fois le plus simple et le plus efficace. On a des listes des espèces qui posent problème. Il suffit dans les ports, dans les aéroports, de surveiller les cargaisons à risque et de les mettre en quarantaine ou de mettre de l'insecticide, d'inspecter, voir s'il y a des espèces problématiques dedans.

Il est aussi important de réagir rapidement lorsqu'il y a une invasion autour de ces ports ou le long des axes routiers, d'avoir des actions d'éradication rapides tant que c'est possible, ainsi que du contrôle à long terme si on n'a pas réagi assez vite.

Il faut également avoir une éducation des pouvoirs publics, des industriels, du public, sur ce que sont ces invasions biologiques et comment on peut éviter de contribuer à les introduire ou à les propager. Enfin, le rapport met en évidence de nombreuses lacunes dans les connaissances, d'où l'importance d'investir dans la recherche et dans la production de connaissances. Par exemple, le chiffre de 423 milliards de dollars de dégâts par an dus aux espèces exotiques envahissantes n'a été calculé que sur la base de 3 % des espèces parce qu'on n'a pas assez d'informations sur 97 % des espèces. Donc ce sont vraiment des estimations très très sous-estimées."

Quel rôle peut jouer la France ?

"La France a un rôle central dans le monde au niveau des invasions biologiques. D'abord parce qu'elle est y très sujette : Il ne faut pas oublier qu'elle a trois façades maritimes, qu'elle est centrale en Europe, qu'elle a beaucoup de voisins directs, que c'est un des plus grands importateurs de biens dans le monde ainsi que de personnes, avec 70 millions de touristes.

L'Hexagone est l'un des pays avec le plus de biodiversité dans le monde du fait de ses territoires d'outremer. Cela implique également des risques d'introduction d'espèces envahissantes. On peut citer l'exemple de la fourmi électrique qui vient d'arriver dans le sud de la France, depuis la Nouvelle-Calédonie où elle est envahissante déjà depuis quelques années. Quand elle vous pique, cela fait comme un choc électrique, mais qui dure plus longtemps. D'autant qu'on se fait piquer par des dizaines de fourmis en même temps. Par ailleurs, ces fourmis détruisent totalement la faune : les fourmis locales, les autres insectes, les autres invertébrés. Plus on attend, plus elle va s'étendre, plus elle va s'implanter et plus ça va être difficile et coûteux de s'en débarrasser.

On peut aussi citer l'exemple de la petite fourmi de feu : elle est envahissante en Australie et aux États-Unis. Elle cause là-bas plus d'un milliard de dollars de dégâts par an, avec à peu près 100 000 hospitalisations.

On parle enfin souvent du frelon asiatique. Quand il est arrivé, on savait exactement où il se trouvait, il était relativement simple à éradiquer. Presque dix ans après, il a envahi toute la France et les pays limitrophes, y compris la Grande-Bretagne. Et maintenant, il est quasiment impossible de s'en débarrasser. Un frelon oriental est arrivé à Marseille il y a quelques mois. Il est dans les premiers stades de l'invasion. C'est maintenant qu'il faut agir pour l'éradiquer, avant qu'il soit trop tard."