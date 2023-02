Les États-Unis viennent présenter leurs condoléances à la Turquie, sur fond d'incertitude politique

Publicité

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est très contesté dans son pays après le séisme meurtrier du 6 février dernier © AFP - Turkish Presidency / Murat Cetin / ANADOLU AGENCY

Le Secrétaire d'État américain Antony Blinken est en visite officielle en Turquie, près de deux semaines après le séisme qui a fait plus de 44.000 morts. Il vient offrir la solidarité des États-Unis à un Recep Tayyip Erdogan de plus en plus contesté depuis le désastre.

Cette visite d’Antony Blinken en Turquie est la première depuis sa nomination aux affaires étrangères, et elle était prévue avant le séisme. Mais évidemment, les derniers événements changent la donne, avec un pays exsangue dont le paysage politique est lui aussi profondément secoué. C’est d'ailleurs un président contesté et marqué par le désastre que va rencontrer Antony Blinken, dans un pays profondément meurtri. Même si les médias gouvernementaux passent sous silence les critiques des rescapés devant l’absence de l’État dans les premières heures (voire les premiers jours) du séisme, les réseaux sociaux bruissent de colère. Et des vidéos ressortent opportunément dénonçant ces amnisties envers les promoteurs peu scrupuleux ou ce zones dangereuses devenues subitement constructibles grâce à un décret présidentiel. Publicité Des élections très incertaines à venir Recep Tayyip Erdogan a donc perdu de son panache au sein de son propre pays. Et en plus du catastrophique bilan humain, le double séisme pourrait également coûter 1 à 2 points de PIB à la Turquie. C'est donc une année noire qui s'annonce pour le pays et pour le dirigeant turc, puisque c'est aussi une année électorale : les élections présidentielles et législatives sont toujours prévues le 14 mai, mais toute la question est de savoir si elles pourront bien avoir lieu. Pour l’heure, rien d’officiel, mais il semble compliqué de les tenir dans moins de trois mois, alors que dix provinces ne fonctionnent plus normalement. Il y a les déplacés, jusqu’à un million selon les estimations, qui ne pourront pas voter là où ils étaient enregistrés, il y a les victimes bien sûr, qui impliquent de refaire les listes électorales. Il y a la question de la logistique : acheminer les urnes et monter des bureaux de vote, alors que nombre de sinistrés n’ont toujours même pas de toit. Une opposition trop faible Mais le parti au pouvoir, l’AKP, comme l’opposition, semblent pour l’heure tenir pour acquis que les scrutins auront lieu le 14 mai ou le 18 juin comme initialement prévu. Qui sortira vainqueur ? Difficile à dire. Si le président sortant est très critiqué, l'opposition elle, n'est pas vraiment prête à prendre la relève. On l’a certes beaucoup vue sur le terrain critiquer l’incurie, voire la responsabilité criminelle de l’État. Mais si le président est effectivement affaibli, ses adversaires n'ont toujours pas de candidat à lui opposer.

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.