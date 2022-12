"Les étudiants doivent intégrer le repos dans leurs emplois du temps"

Comment gérer la fatigue des étudiants, pour favoriser leur attention et créativité ? Cette question concerne également les enseignants et le personnel administratif. Dans un contexte de fatigue et de lassitude amplifiées depuis la crise du coronavirus, l'université Paris I Panthéton - Sorbonne tente de trouver des solutions. Pour cela, elle a sollicité l'accompagnement de Léonard Anthony, spécialiste de la gestion de la fatigue et auteur de "Goodbye Fatigue ! L’art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres". Il a lancé le projet "Attention et Créativité" qui va concerner les 45.000 étudiants. Des ateliers vont démarrer dès le début d'année prochaine pour mettre en place des actions concrètes.

FRANCE INTER : Comment est né ce projet ?

Publicité

LÉONARD ANTHONY : "Je reçois des personnes et je donne des conférences dans les entreprises sur la gestion de la fatigue, sur ce qu'est la fatigue et quel est notre rapport à elle. Et j'ai vu que les conseils que je pouvais dispenser dans le monde privé de l'entreprise pouvaient s'appliquer aux étudiants. L'université de la Sorbonne, qui avait eu accès à mon dernier livre, m'a contacté. Dans le cadre de nos premiers échanges, nous avons évoqué la fatigue que subissait les étudiants, mais aussi celle qu'éprouvait le monde enseignant et, par extension, tout le personnel administratif.

Plus que la fatigue, ce sont les conséquences qui ont été pointées du doigt, c'est à dire une forme de lassitude qui s'installe, mais aussi de plus en plus un manque de créativité, d'innovation, d'ingéniosité, et presque de motivation dans certains cas. Le projet qui se dessine est d'apporter un nouveau souffle dans ce milieu, avec notamment des conseils, même extrêmement simples, qui vont permettre de renouveler le rapport que l'on a à la fatigue.

Dans notre monde moderne, on ne tient pas compte de la fatigue, on fait comme si elle n'existait pas. Le but du projet est de changer cela. La première étape consiste donc à travailler avec le corps enseignant et le personnel administratif. Nous allons d'abord mettre sur la table tout ce qui est sorti des échanges que les personnels ont pu avoir avec les étudiants.

Concrètement, que pourriez-vous proposer ?

"Les pistes évoquées à ce jour sont des ateliers, des conférences mais aussi des recommandations pratiques. On pourrait aussi imaginer des petits groupes qui travailleront comme un laboratoire, pour apprendre, par exemple à gérer un manque de créativité sur un sujet, puis de trouver comment y remédier. Il y a plein de choses extrêmement simples que l'on pourra mettre en place sous forme de petits exercices. Mais évidemment, il y aura aussi des choses qui seront faites dans un cadre un peu plus traditionnel : des conférences sur des sujets précis, comme la gestion de l'émotion, la relation entre la fatigue et la créativité, la notion du temps ou la question du numérique. L'ensemble de ces sujets seront mis sur la table, on va les adapter et formuler des propositions ensemble pour qu'elles puissent être acceptées et assimilées par le plus grand nombre et en particulier par les étudiants."

Dans ce contexte de fatigue et de lassitude, qu'est-ce qui est spécifique aux étudiants ?

Léonard Anthony : "D'abord, on ne réagit pas de la même manière quand on a 18 ou 20 ans que quand on en a 50. Pour les jeunes, les perspectives d'avenir sont sources d'une grande lassitude, parce qu'ils se sentent parfois impuissants face à des situations difficiles et complexes. Cela peut créer des démotivations en cascade. Il y a aussi une gestion émotionnelle qui n'est pas appropriée, et source de beaucoup de fatigue, de lassitude et de démotivation. Beaucoup de jeunes se définissent comme hypersensibles, donc il est important de comprendre ce qu'est cette hypersensibilité pour se dire 'comment est-ce que je vis avec ce que je suis et comment faire en sorte que ce ne soit pas une fatalité'.

Une autre dimension importante, c'est qu'évidemment, quand on est jeune, on pense qu'on n'a jamais besoin de se reposer. Et pour cause, on a beaucoup d'énergie. Mais ce que nous enseigne par exemple la méditation ou l'auto-hypnose, c'est que l'on peut arriver à améliorer sa manière de réagir face à ce qui nous tombe dessus tout au long de la journée, y compris l'effort et la performance que l'on doit avoir, en considérant véritablement le repos. Les étudiants doivent intégrer le repos dans leurs emplois du temps.

Et puis, il y a une dernière dimension, c'est aussi d'apprendre à vivre dans un monde de plus en plus digitalisé. C'est une conséquence de notre époque, mais aussi des confinements successifs. Le numérique a pris une proportion très importante, encore plus chez une population jeune. Je vais faire une analogie : il y a une centaine d'années, on a appris qu'il fallait se brosser les dents pour être en bonne santé. De la même façon, il va être essentiel de comprendre que nous allons devoir apprendre une hygiène du numérique pour pouvoir en tirer parti sans se laisser avaler et se laisser épuiser, voire même perdre une capacité de création et d'imagination parce qu'on est tout le temps hyper sollicité, et nous observons le monde de plus en plus à travers un prisme qui est celui de l'imaginaire de l'autre. Nous devons retrouver de la créativité, notamment les étudiants.