Les Eurockéennes de Belfort du 29 juin au 2 juillet 2023

Une grande édition des Eurockéennes commence toujours par son affiche. En 2023, elle sera à la hauteur de votre attente avec 52 concerts réunis dans une programmation confirmant cet art délicat de l’assemblage qui a fait la réputation du festival.

Se croiseront notamment sur la Presqu’île du Malsaucy de grandes signatures internationales (Foals, Sigur Ròs, Siouxsie, Skrillex, Wet Leg), des gars du hip-hop (Dinos, Lomepal, Niska, Orelsan, Zola), des guitares en bandoulières (Jinjer, Puscifer, Yard act), des frenchies sans frontière (Gojira, Kungs, Phoenix), de la pop inspirée (Adé, Jeanne added), de l’électro bien énervée (Perturbator, Vladimir Cauchemar) et des coups de cœur en tous genre (Larkin Poe, Lous and the Yakuza…).

Vous noterez aussi la présence remarquée de nouvelles voies féminines fortes (070 Shake, Fatoumata Diawara, Pomme, Shygirl, Special interest). Sans oublier le show taille Patron d’Indochine pour une soirée événement du dimanche qui affiche déjà complet.

EUROCKS - Durbic

Dans cette volonté de soutenir l’émergence et la création, les Eurocks intègreront cette année 5 plateaux musicaux originaux baptisés Eurock Special.

De mini-événements construits autour d’un thème ou d’une couleur musicale et traçant les contours d’une planète musicale en mouvement, plus inclusive et moins segmentée. Résultat d’une invitation lancée par le festival au chorégraphe Etienne Rochefort (Cie 1 des SI, Besançon), Unblock Projet (Jeudi 29 juin) proposera une création mêlant danse contemporaine, scénographie, projections et musique live (Mondkopf). Le lendemain, Drague Me (Vendredi 30 juin) célébrera les beautés marginales, clandestines et minoritaires de la queer culture dans le festival. Pour les amateurs d'ambiances estivales et des sonorités dancehall, les plateaux World Of Shatta (Vendredi 30 juin) et Biga* Ranx & Woman Hifi (Jeudi 29 juin) mettront à l’honneur les femmes emblématiques de leurs disciplines respectives. Le Shatta - variation du dancehall martiniquais - pour le premier dont la scénographie sera assurée par la plasticienne Aïda Bruyère. Le rap/ragga pour le second. Dans les deux cas, une interprétation féminine et populaire de la liberté. Enfin, l’artiste électro Vladimir Cauchemar prendra les commandes de la scène de la Plage pour son Cauchemar à la plage (Samedi 1er juillet). Dans ses valises : des disques bien sûr, mais surtout six artistes émergents qui se succèderont devant un dancefloor les pieds dans le sable.

EUROCKS - Stéphanie Durbic

Organisées sur le magistral site naturel de la Presqu’île du Malsaucy, les Eurockéennes se sont engagées, depuis leur naissance, à concilier la fête et le respect de la nature environnante. Une philosophie qui s’est traduite par la mise en place d’actions concrètes comme l’incitation au covoiturage et aux mobilités douces, l’interdiction du plastique à usage unique ou la gestion optimale des déchets et de l’énergie… Mais face à l’urgence climatique et en accord avec ses valeurs associatives, les Eurocks ont décidé d'accélérer leur transition ces dernières années.

Site des Eurockeennes - Eurockeennes

Marquée par les conséquences de la crise économique sur le public jeune et/ou étudiant, l’équipe du festival a également décidé de renforcer ses actions en faveur de la jeunesse pour cette 33ème édition. Cette volonté se concrétise par des initiatives multiples comme la mise en place d’une billetterie à tarifs préférentiels, la création de chantiers de jeunesse pour faire découvrir ses métiers, ou l’emploi privilégié de jeunes durant le festival. Ces actions se combinent avec les opérations de prévention et de sensibilisation menées en collaboration avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales et associations locales.

EUROCKEENNE - Zelie Noreda

La 33ème édition des Eurockéennes s’imagine déjà dans vos têtes et vos cœurs. Ancré dans son époque, le festival associatif souhaite accentuer en 2023 ses efforts de diminution de son impact environnemental et renforcer son soutien à la jeunesse.