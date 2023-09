Les Faïd ou la famille à toute épreuve

S’il n’y a pas de crime sans mobile, sans doute n’y a-t-il pas d’évasion sans besoin de liberté. A peine Rédoine Faïd s’est-il levé dans son sweat vert vif, invité à s’exprimer sur son parcours de vie et sa personnalité, il lance : “je suis un drogué de la liberté, c'est une addiction que j'assume, qui me consume, dont je n'arrive pas à guérir et qui éclabousse beaucoup de monde”. Une addiction qui l’a mené jusqu’à la salle d’assises, jugé sept semaines durant pour son évasion du centre pénitentiaire de Réau, le 1er juillet 2018.

Onze frères et soeurs

A ses côtés sur les bancs des accusés, deux frères et trois neveux. Alors très vite, il a été question du “clan Faïd”. Leurs défenseurs, eux, préfèrent parler d’une famille soudée. Quoi qu’il en soit, une famille peu commune. Par son étendue tout d’abord : une fratrie de onze personnes, Rédoine Faïd en est l’avant-dernier.

Par sa solidarité à toute épreuve ensuite. Et des épreuves, la fratrie Faïd en a traversées : plusieurs décès de cancer, dont la mère précocement, plusieurs accidents de voitures, dont un dans lequel deux membres décèdent et deux autres sont grièvement blessés. A chaque reprise, les membres de la famille s’entraident. "Mon frère Rachid et ma soeur Rebeh ont été comme des parents pour moi. Ils ont été très très présents. Rachid m’emmenait au lycée, voyait les profs. Je l’aime comme un père”, poursuit Rédoine Faïd dans le box. “Mais on n’est juste une famille”, poursuit Rachid, de 12 ans l’aîné de Rédoine et pilier de la fratrie Faïd. Mais on n’est ni un clan, ni une mafia. Sur les onze frères et soeurs, il n’y en a qu’un qui a basculé”.

“En 2018, il avait encore 40 ans de prison à faire !"

Rédoine Faïd, multiplie les condamnations pour braquage et les incarcérations. Ses frères viennent le voir au parloir, parfois jusqu’à trois fois par semaine. “Parce qu’il avait besoin de soutien”, lâche simplement Brahim, 63 ans, qui était au parloir le jour de l’évasion et comparaît lui aussi dans le procès. “En 2018, il avait encore 40 ans à faire. 40 ans de prison ! Un être humain ne peut pas s'imaginer ça !”, explique aujourd’hui Rachid, lui aussi accusé, pour avoir fait partie du commando de l’évasion. Quand vient l’examen de sa personnalité, Rédoine Faïd renchérit. “La prison ça ne doit être qu’une sanction privative de liberté. Ca veut dire qu’on doit te permettre de faire du sport, des études. En fait, de réfléchir pourquoi t'es là. Mais là, poursuit-il, l’émotion parfois débordante, je suis dans un sarcophage de béton, emmuré H24. Il n'y a pas de lumière qui entre dans ma cellule. Je n'ai aucun contact physique. Cognitivement et sensoriellement c'est un désastre.”

L’avocat général tempère, rappelle ses deux évasions : “vous vous rendez compte que vous êtes vous-même responsable du durcissement de vos conditions de détention ?” “Oui, mais même les violeurs, les meurtriers, vous ne les mettez pas à l’isolement !” s’agace Rédoine Faïd. L’homme de 51 ans, poursuit encore un peu sur sa vie les deux amours de sa vie, ce beau-fils qui l’appelait “papa”- “il m’a fait un bien fou ce môme”. Mais il revient très vite à ses conditions de détention et les difficultés de l’isolement.

Sa vie depuis dix ans en somme.