Les femmes sous-traitées pour la ménopause à cause d'une étude biaisée qui date d'il y a 20 ans

Bouffées de chaleur, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, sécheresse vaginale, prise de poids, sueurs nocturnes ou sautes d'humeur : les symptômes apparents de la ménopause sont nombreux et peuvent être particulièrement désagréables pour les femmes. Autour de 52 ans, la production ovarienne d’œstrogènes et de progestérone s'arrête naturellement. C'est à ce moment là que la femme arrête d'ovuler et que ses règles disparaissent. On dit que la ménopause est installée quand cela fait un an que la femme n'a pas eu de perte de sang.

Bernadette Barathé avait 62 ans que sa vie est devenu un enfer. "Je ne dormais plus. Tous les points d'appui me faisaient mal. J'avais une grande fatigue, évidemment. Et aussi une déprime, un peu. En bref, je ne me supportais plus," raconte cette ancienne enseignante de désormais 87 ans. Son gynécologue lui prescrit un traitement hormonal à base de gel et de comprimé et depuis, cela va mieux. "Je fais ce traitement depuis 25 ans maintenant. Ça a tout changé. Il n'y avait pas à s'inquiéter puisque tout va bien encore à mon âge."

Une étude américaine (biaisée) a semé la panique

La question de l'inquiétude, les gynécologues y sont confrontés dans chacune de leur consultation sur ce thème. En effet, en 2002, une étude américaine a fait le lien entre le traitement hormonal de la ménopause et un risque accru de cancer du sein et d'accidents cardio vasculaires. L’étude WHI de 2002 sur le THM (Women’s Health Initiative) avait été lancée aux Etats-Unis pour examiner l’efficacité d’un traitement œstrogène/progestérone et œstrogène seul pour les femmes ménopausées. Elle est brutalement arrêtée car les risques deviennent trop importants par rapport aux bénéfices du traitement pour les patientes. La publication de l'étude crée un énorme vent de panique et les femmes du monde entier se détournent massivement des traitements hormonaux de la ménopause.

Sauf que depuis, les résultats de cette étude sont largement remis en cause. Les populations de femmes étudiées multipliaient les facteurs de risques cancérigènes et cardiologiques (obésité, âge avancé, traitement tardif, diabète, etc.). Par ailleurs, les traitements utilisés dans cette étude sont totalement différents de ceux utilisés en France, sans compter qu'ils étaient administrés sans personnalisation de la dose prescrite selon la patiente.

Un traitement qui peut améliorer la vie des femmes

Plusieurs autres études vont démontrer que les effets du traitement hormonal de la ménopause a au contraire un effet bénéfice risque tout à fait favorable pour les femmes. "Ce traitement va réduire le risque d'ostéoporose de la femme, risque qui va atteindre à peu près 50% des femmes, détaille le docteur Michel Mouly . Il est gynécologue, chirurgien et cancérologue et auteur du livre "Ménopause, tout peut changer" chez Robert Laffont. Elle va aussi permettre la poursuite d'une libido. Le traitement hormonal de la ménopause permet de réduire de 25 à 35 le risque de survenue de la maladie d'Alzheimer. Il faut savoir que la ménopause n'est pas une maladie. C'est une étape de la vie qui va durer 35 ans et on peut y faire quelque chose."

Le gynécologue est malgré tout conscient du scepticisme des patientes qu'il reçoit. Face à elles, il explique qu'il faut prendre son temps. "Personnellement, quand j'ai une femme devant moi, je lui explique, je l'informe. Je n'impose pas, mais j'explique ce qui va se passer. Si une femme ne veut pas prendre le traitement, je ne lui donne pas. A la place, j'essaye de la mettre sur des règles hygiéno-diététiques. Mais je les préviens des signes qui vont arriver et je leur dis, quand vous serez prête, quand vous ne supporterez plus tout cela, c'est vous qui frapperez à la porte."

Enfin, avec ou sans traitement, le médecin ajoute que l'important, c'est aussi de continuer à voir un gynécologue, même jusqu'à un âge avancé.