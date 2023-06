Les festivals de l'été 2023 sur France Inter : demandez le programme !

En 2023, les festivals s’en donnent à cœur joie et France Inter vous emmène en balade partout en France !

Les nuits de Fourvière 31 mai au 28 juillet

Théâtre, musique, danse, opéra, cirque... Le festival international de la Métropole de Lyon dévolu aux arts de la scène est attaché à faire coexister toutes les disciplines.

🎤 France Inter accompagnera la programmation musicale du festival en vous proposant un rendez-vous d’antenne le 4 juillet avec Michka Assayas pour le concert des Queens of the Stone Age.

Les nuits de Fourvière - Paul Bourdrel

Montpellier danse festival du 20 juin au 4 juillet

La 43è édition du festival ouvre ses scènes à de multiples artistes parce que le spectacle vivant est ce qui fait danser le monde. Vous pourrez découvrir des chorégraphes venus des quatre coins du globe à travers des spectacles toujours aussi envoûtants.

Les Eurockéennes de Belfort 28 juin au 2 juillet

Une affiche à la hauteur de votre attente avec 52 concerts réunis dans une programmation confirmant cet art délicat de l’assemblage qui a fait la réputation du festival.

🎤 France Inter sera sur place avec Michka Assayas pour les concerts de Sigur Ros & Wet Leg le 29 juin de 21h à 23h.

Les Eurockéennes - Zelie Noreda

Jazz à Vienne 28 juin au 13 juillet

Faire le plein de bonnes ondes avec une programmation dense et diversifiée du matin jusqu’au bout de la nuit ! Une programmation qui prouve une nouvelle fois que le jazz est une musique ouverte sur le monde, se mélangeant avec tous les styles et s’écoutant de différentes manières…

🎤 Vous pourrez retrouver France Inter en direct sur place.

Festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair du 5 au 9 juillet

5 jours de fête, de musique et de partage ! L’ADN du festival : allier l'intensité du live, le confort, la fête, la majesté de la nature, lieu propice au partage d’émotions, la découverte de toutes les musiques et bien plus...

🎤 Charline Roux sera en direct du festival le 6 juillet pour le concert de Blur sur l’antenne de France Inter.

Festival Beauregard - Didrik Launay Derain

Festival d'Avignon du 5 au 25 juillet

Spectacles, mais aussi lectures, expositions, films et débats... autant d'entrées dans l'univers des artistes et intellectuels invités. Il y a, chaque soir au festival, une ou plusieurs « premières », qui font d'Avignon un véritable lieu de créations et d'aventures.

🎤 France Inter sera en direct du festival le 15 juillet pour deux enregistrements du Masque et la plume de Jérôme Garcin entouré de tous les chroniqueurs de l’émission.

Francofolies de la Rochelle du 12 au 16 juillet

Chaque été, France Inter, fidèle partenaire, accompagne les Francofolies depuis le 1er jour du 1er festival : une belle et longue histoire !

🎤 Vous retrouverez les Franco en direct sur l’antenne de France Inter pour une soirée musicale le 16 juillet avec le concert de Louise Attaque, présentée par Laurent Goumarre .

Les Francofolies de la Rochelle - By Dimworks

Concert du 14 juillet à Paris

Pour la fête nationale, rendez-vous à partir de 21h00, au pied de la Tour Eiffel pour assister à la 11ème édition du Concert de Paris ou en direct sur France Inter avec l'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, un grand classique au Champ-de-Mars à Paris.

Un violon sur le sable à Royan du 19 au 29 juillet

La musique classique seulement pour tous avec une programmation faisant le pari des contrastes et du mélange des genres !

Jazz in Marciac du 20 juillet au 6 août

Pour ses 45 ans, le festival fait la fête sous le signe de la liberté, joli mot qui définit à la perfection l’esprit du Jazz in Marciac !

🎤 Parce qu’à Marciac, le jazz est partout, France Inter a décidé d’y faire escale cet été pour un concert et pas des moindres, celui de Ben Harper qui sera diffusé sur l’antenne samedi 29 juillet à 20h sous la houlette de Matthieu Conquet.

Jazz in Marciac - Laurent Sabathé

La route du rock à Saint Malo du 16 au 19 août

Cette année encore, le festival de La route du rock se met dans tous ses états avec une programmation incontournable !

Rock en Seine au Domaine de Saint Cloud du 25 au 27 août

Depuis vingt ans, Rock en Seine est l’un des plus grands rendez-vous de l’été en France et fait partie des festivals incontournables en Europe. Une programmation qui réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale

France Inter vous proposera le meilleur des concerts sur son antenne.

