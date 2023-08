Les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, sortie en salles le 20 septembre 2023, un partenariat France Inter

Les feuilles mortes, tragi-comédie teintée d’indulgence, est la quatrième partie de la trilogie de Aki Kaurismäki (Shadows in paradise, Ariel et La Fille aux allumettes).

Résumé : Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l’autre son premier, unique et dernier amour. Leur chemin vers ce but louable est obscurci par l’alcoolisme de l’homme, la perte d’un numéro de téléphone, l’ignorance de leur nom et de leurs adresses réciproques.

LES FEUILLES MORTES - Malla Hukkanen / Sputnik

Aki Kaurismäk, réalisateur, livre ses intentions :

« Même si j’ai acquis aujourd’hui une notoriété douteuse grâce à des films plutôt violents et inutiles, mon angoisse face à des guerres vaines et criminelles m’a enfin conduit à écrire une histoire sur ce qui pourrait offrir un avenir à l’humanité : le désir d’amour, la solidarité, le respect et l’espoir en l’autre, en la nature et dans tout ce qui est vivant ou mort et qui le mérite.

Je tire au passage mon trop petit chapeau à Bresson, Ozu et Chaplin, mes divinités domestiques. Je suis cependant le seul responsable de cet échec catastrophique. »

Alma Pöysti, dans le rôle d’Ansa, a joué dans le long métrage Tove réalisé par Zaida Bergroth en 2020 ce qui lui permet d’accroitre sa notoriété. Sa performance lui a valu le prix de la meilleure actrice aux Finnish Film Awards. Alma Pöysti est également apparue dans diverses productions cinématographiques et télévisuelles scandinaves. Outre Les Feuilles Mortes, Alma Pöysti tiendra prochainement le rôle principal dans le long métrage A Day and a Half réalisé par Fares Fares (La Conspiration du Caire).

Jussi Vatanen, Holappa dans Les feuilles mortes, est l'un des acteurs les plus connus de Finlande, grâce à son rôle dans Lapland Odyssey réalisé par Dome Karukoski en 2010. Il s’est notamment distingué dans The Unknown Soldier (2017, réalisé par Aku Louhimies) ainsi que pour le drame Forest Giant réalisé par Ville Jankeri. Son interprétation lui avait permis d’être nommé en tant que meilleur acteur aux Finnish Film Awards en 2020.

►►► Distribution

Un film de Aki Kaurismäki

Alma Pöysti : Ansa

: Ansa Jussi Vatanen : Holappa

: Holappa Janne Hyytiäinen : Huotari

: Huotari Nuppu Koivu : Liisa

