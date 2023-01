Les films "L'innocent" et "La nuit du 12", en tête des nominations aux César 2023

"L'innocent" et "La Nuit du 12". Ces deux films sont ceux qui arrivent en tête des nominations en vue de la 48e cérémonie des César . Le 24 février à la salle Playel, l'Académie des César récompensera les films qu'elle aura estimé comme les meilleurs cette année. Avec 11 nominations, "L'Innocent", comédie policière réalisée par Louis Garrel, est le film qui s'en sort le mieux. Vient ensuite "La nuit du 12" de Dominik Moll, qui revient sur l'enquête autour d'un féminicide, avec 10 nominations.

Les films "Les Amandiers" de Valeria Bruni-Tedeschi, "Pacification - Tourment sur les îles" d'Albert Serra, et "En Corps" de Cédric Klapisch, viennent compléter le quintet de tête des films les plus nommés... qui sont aussi ceux qui concourent dans la catégorie la plus prestigieuse, celle du meilleur film. Ce sont quasiment les mêmes que l'on retrouve parmi les nommés pour la Meilleure réalisation – "Les Amandiers" n'y figure pas mais "Novembre" de Cédric Jimenez le remplace.

La catégorie "César de la meilleure actrice" voit s'affronter cinq comédiennes qui ont tenu le haut de l'affiche cette année : Fanny Ardant (pour "Les Jeunes Amants"), Juliette Binoche (pour "Ouistreham"), Laure Calamy (dans "A plein temps"), Virginie Efira ("Revoir Paris") et Adèle Exarchopoulos (pour "Rien à foutre") sont en lice. Du côté des hommes, on retrouve Jean Dujardin ("Novembre"), Louis Garrel ("L'innocent"), Vincent Macaigne ("Chronique d'une liaison passagère"), Denis Ménochet ("Peter Von Kant") et Benoît Magimel ("Pacification").

Les membres de l'Académie ont désormais un mois pour voter, dans une édition des César marquée par des changements de règles : début janvier, il a été annoncé que tout artiste poursuivi dans une affaire de violences, notamment sexuelles ou sexistes, serait exclu de la cérémonie – mais restera nommé. "Cette mise en retrait exclura également toute prise de parole 'au nom de cette personne' lors de ces mêmes événements - y compris si un César devait lui être attribué à l'issue du second tour de vote", précise l'Académie.

Neuf maîtres et maîtresses de cérémonie

Mis en cause dans des plaintes pour viols et violence, l'acteur Sofiane Bennacer , qui faisait partie de la shortlist pour les meilleurs espoirs, n'a finalement pas passé le premier tour de vote. La catégorie verra s'affronter Bastien Bouillon, Stefan Crepon, Dimitri Doré, Paul Kircher et Aliocha Reinert côté hommes, et Marion Barbeau, Guslagie Malanda, Rebecca Marder, Nadia Tereskiewicz et Mallory Wanecque côté femmes.

Autre particularité de cette 48e cérémonie : il n'y aura pas un mais neuf maîtres et maîtresses de cérémonie, d'Emmanuelle Devos à Eye Haïdara, en passant par Alex Lutz et Ahmed Sylla. C'est par ailleurs Tahar Rahim qui présidera la cérémonie.