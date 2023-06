Les Français boivent moins d'alcool mais restent de gros consommateurs

Près d'un adulte Français sur cinq dépasse les plafonds d'alcool recommandés par les autorités sanitaires, selon une nouvelle étude publiée ce mardi par Santé publique France , qui s'est appuyée sur des données datant de 2021. Un chiffre en baisse par rapport à l'année précédente. Entre 2020 et 2021, la part de consommation "excessive" est passée de 23,7% à 22%.

Pour cette étude, Santé publique France s'est basé sur les limitations recommandées dans les campagnes d'information et de prévention : pas plus de deux deux verres par jour et pas plus de dix dans la semaine, et ne pas consommer d'alcool plus de cinq jours d'affilée.

Une baisse "encourageante"

Cette diminution est "encourageante" pour Santé publique France, notamment parce qu'entre 2017 et 2020, la proportion de Français dépassant les repères n'avaient pas évolué. D'autant plus que "le contexte de crise sanitaire et sociale liée à la Covid-19 s'est prolongée en 2021" et "aurait pu laisser présager une évolution de la consommation à la hausse", selon l'agence de santé publique.

Autre signe encourageant, la "perception des risques" des Français se rapproche des limites recommandées. Ils sont de plus en plus (84%) à savoir qu'il ne faut pas dépasser plus de deux verres par jour.

Les hommes restent les plus gros buveurs

La plus grosse baisse est visible plus particulièrement chez les hommes. Ils étaient 33% à dépasser ces limites en 2020, contre 30% en 2021. Parmi eux, les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont ceux qui ont le plus réduit leur consommation à risque, perdant plus de 10 points (38% en 2017 contre 27% en 2021). Ils sont suivi de près par les 65-75 ans, qui étaient 39% à consommer trop d'alcool en 2020, contre 31% en 2021.

Mais les hommes restent néanmoins ceux qui dépassent le plus les recommandations de Santé publique France. Ils étaient 31% contre 14% pour les femmes en 2021. Mais là encore, on peut observer des différences en fonction de leur âge. Près d'un homme sur deux âgé entre 76 et 85 ans consomme trop d'alcool (41%). Ils sont plus d'un tiers entre 25 et 34 ans.

L'alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France

La France reste l'un des pays où l'on boit le plus, avec près de 43 millions de consommateurs. "Il reste nécessaire de continuer à informer sur les risques de la consommation d'alcool, même à faibles doses", alerte Santé publique France.

La consommation d'alcool est responsable directement ou indirectement de plus d'une soixantaine de maladies (cancers, maladies cardiovasculaires, digestives, mentales…). Elle est la première cause d'hospitalisation et la deuxième cause de mortalité évitable en France (après le tabac).