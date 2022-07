Les Français favorables à des politiques climatiques, mais seulement si elles sont efficaces et justes

Etes-vous prêts à moins prendre votre voiture pour moins polluer ? À moins utiliser l'avion ou à baisser la climatisation cet été ? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles s'est penché le Conseil d’analyse économique (CAE). Cet organisme de réflexion rattaché à Matignon a publié mardi 12 juillet une note intitulé intitulé "Les Français et les politiques climatiques", qui éclaire notre perception du changement climatique, et les mesures politiques que nous sommes prêts à soutenir pour lutter contre. Ce texte, rédigé à partir d'une enquête menée en partenariat avec l'OCDE auprès de 2.000 Français, devrait servir au gouvernement pour élaborer ses futures lois, notamment sur le pouvoir d'achat et l'énergie. Concrètement, que dit-elle de nos comportements ? Voici ses enseignements.

Les Français, conscients du changement climatique, mais modérément disposés à changer de vie

Selon cette note, les Français sont largement conscients du changement climatique. Quatre sondés sur cinq estiment qu'il s'agit d'un "problème important" et trois sur quatre que la France doit prendre des mesures pour lutter contre. "Il y a en fait très peu de gens qui sont climatosceptiques", en France comme dans les autres pays, note Stefanie Stantcheva, enseignante à Harvard et co-autrice de la note. En revanche, "les pays qui sont plus vulnérables face au changement climatique - des pays à bas revenus - ont tendance à être encore plus conscients du problème", poursuit-elle.

En France, les citoyens sont globalement prêts à adopter des comportements "décarbonés", mais seulement s'ils trouvent un "substitut valable" pour leur quotidien, note le rapport. Par exemple, 45% des sondés se disent largement prêts à adopter un véhicule électrique ou économe en énergie, mais ils préfèrent changer d’équipement plutôt que de limiter leurs trajets en voiture. Une majorité des répondants (supérieure aux autres pays à hauts revenus) n'est d'ailleurs pas prête à se séparer de sa voiture, alors qu'une minorité de Français (46%) déclare bénéficier d’une "bonne" disponibilité de transports publics.

Dans le reste du quotidien, les Français sont peu enclins à limiter leur consommation de bœuf, mais ils sont pour l'interdiction de l'élevage intensif des bovins. Ils sont par ailleurs favorables à des subventions sur les fruits et légumes bios et locaux, mais plutôt contre l'idée de réduire le chauffage et la climatisation dans leur logement. Une petite majorité est favorable à l'application d'une taxe de 20% sur les billets d'avion, pour limiter leur utilisation.

Des mesures politiques soutenues, si elles sont jugées efficaces et justes socialement

Parmi les mesures politiques très populaires auprès des Français : les investissements publics dans des infrastructures décarbonées (comme les transports en commun), l’obligation de rénovation thermique assortie de subventions (pour changer sa chaudière ou mieux isoler sa maison par exemple) ou encore l’interdiction des véhicules polluants dans les centres-villes. D’autres mesures suscitent en revanche des avis plus partagés : la taxe carbone, l’interdiction des voitures thermiques ou encore une taxe sur la viande rouge. Selon le rapport, le fait que les Français soutiennent ou non une mesure, dépend de trois critères : "L’effectivité des réductions d’émissions, les effets distributifs [que les taxes aient un impact positif pour les ménages les plus pauvres] et les effets sur son [propre] ménage".

Ainsi, selon Antoine Fabre, maître de conférences à l’École polytechnique fédérale de Zurich et co-auteur de la note, les Français ne soutiennent pas une mesure "soit parce qu'ils ont le sentiment que ça ne va pas être efficace pour lutter contre le changement climatique, par exemple parce que c’est une mesure sectorielle dans un pays, là où les gens préfèreraient des mesures mondiales, soit [parce que] les gens n'ont pas envie de faire des sacrifices eux-mêmes si les plus riches s’en sortent en maintenant leur mode de vie." Ainsi, estime-t-il : " Si les plus riches [étaient] mis à contribution, peut-être par d’autres mesures complémentaires [comme] les taxes, les politiques climatiques seraient beaucoup plus soutenues."

Dans ce contexte, l'économiste Philippe Martin, président du Conseil d'Analyse Économique, considère qu'il n'est "pas du tout choquant qu'on taxe les profits exceptionnels" des géants de l'énergie "dans une situation exceptionnelle". Il ajoute : "Je crois que le gouvernement a suffisamment de crédibilité sur le fait qu’il ne veut pas augmenter les taxes pour le faire de manière momentanée et exceptionnelle, sur des profits exceptionnels."

Quant à l'échelle à laquelle les Français souhaiteraient voir les politiques climatiques mises en œuvre : 85% répondent l'échelle mondiale, 37% l'échelle européenne, 27% l'échelle nationale et 26% l'échelle locale.

Des pistes pour le gouvernement

Dans la dernière partie cette note, les trois co-auteurs (Antoine Dechezleprêtre, Adrien Fabre et Stefanie Stantcheva) donnent des pistes à court et à long terme pour les pouvoirs publics. La priorité est selon eux de renforcer "les programmes permettant d’offrir à chacun des alternatives aux énergies fossiles". Cela peut passer par l'augmentation des aides aux ménages les plus précaires (aide à l'isolation, prime à la conversion etc...) et par l'accélération des investissements publics dans les infrastructures bas carbone (transports en commun, réseau ferroviaire…).

A l'avenir, indique la note, "quand la tarification carbone aura augmenté", il faudra également "s’engager à utiliser intégralement les nouvelles recettes liées à cette tarification pour financer des infrastructures et équipements bas carbone". Un engagement important pour les Français.

Enfin, les trois économistes notent qu'il serait bon de réaliser régulièrement de nouveaux sondages auprès de la population, et de veiller à bien l'informer sur les effets des politiques climatiques : cela permettrait d'obtenir un soutien beaucoup plus massif de la population.