Les Français jugent toujours le journalisme "utile", mais leur proportion n'a jamais été aussi faible

C'est un constat révélateur de la "crise sociale et politique aigüe" que traverse le pays, écrit Adrien Broche, responsable des études politiques à l'institut ViaVoice. L'institut de sondages publie mardi son baromètre 2023 sur l'utilité du journalisme en partenariat avec Radio France, France Télévisions et France Médias Monde dans le cadre des Assises internationales du journalisme de Tours.

Selon ce baromètre, 84 % des Français estiment que "le journalisme est un métier utile". Un taux toujours satisfaisant, mais en baisse de six points par rapport à 2022. Surtout, il n'a jamais été aussi bas depuis le lancement du baromètre en 2018.

Dans le détail, l'enquête, réalisée en ligne du 9 au 13 mars, auprès de 1001 personnes représentatives de la population française, indique que ce sont les Français les moins défavorables à la réforme des retraites pour qui l' "utilité" du journalisme est la plus en recul. Les cadres d'une part (-14 points), et les retraités ou personnes de plus de 60 ans d'autre part (-9 points).

Les employés et les ouvriers sont les moins nombreux à juger le journalisme utile (80 %) mais la baisse d'intérêt est dans la moyenne (-6 points). Concernant les âges, la baisse est également forte chez les 25-34 ans (-8 points). Quant aux appartenances politiques, les sympathisants d'extrême-droite et les abstentionnistes sont les moins nombreux a jugé le journalisme "utile", même s'ils sont tout de même respectivement 78 % et 82 % à le penser.

Les Français font de plus en plus confiance à des sources "en dehors des médias de référence"

76 % des Français continuent de faire confiance en premier lieu à l'information qu'ils trouvent dans les "médias professionnels" (télévision, sites de journaux et surtout radios, en tête). Cependant, 67 % d'entre eux estiment "qu'on peut trouver des informations fiables en dehors des médias de référence". Cette tendance est en hausse de trois points.

Le journalisme comme "institution", dont l'édition 2022 avait souligné la vocation de pilier démocratique, se trouve également "bousculé" : 83 % des Français estiment que le journalisme existera toujours et qu'on ne peut pas imaginer une société sans médias, mais cette proportion chute de 4 points par rapport à l'an dernier. De même, 81 % des interrogés estiment que le journalisme est indispensable dans une société démocratique, soit trois points de moins que l'an dernier. Si les "niveaux de confiance" restent élevés, "ces légers reculs sont à prendre au sérieux", indique encore Adrien Broche.

Parmi les thèmes où la baisse de confiance est la plus importante : la vie politique (-4 points), les questions de société (-5 points) et l'économie (-8 points), pour laquelle à peine plus d'un Français sur deux fait confiance aux journalistes.

Ils ont perdu le "goût" de l'info, mais continuent de s'informer

Globalement, 32 % des Français ont le sentiment d'avoir perdu le goût de s'informer ces trois dernières années, notamment du fait d'une actualité trop anxiogène (74 %) et parce que les journalistes se répètent (73 %). Toutefois, le baromètre ne note pas d' "apathie informationnelle". Plus de neuf Français sur dix continuent de s'informer au moins une fois par semaine, et 69 % déclarent le faire "tous les jours". 88 % estiment toujours que "s'informer" est "quelque chose d'utile" et 84 % quelque chose d' "indispensable, en tant que citoyen".

Parmi les sujets sur lesquels les Français s'informent le plus, on retrouve les questions de société, la santé, les faits divers et l'économie. Par ailleurs, 48 % des Français, soit près d'un sur deux, s'informent régulièrement sur l'urgence climatique. En cette année de réforme des retraites, les Français s'intéressent d'abord à l'actualité nationale (74 %), avant celle de leur ville (43 %). L'actualité internationale intéresse 30 % des Français, et l'actualité européenne seulement 18 %.

Enfin, un peu plus d'un Français sur deux (54 %) considère que la qualité de l'information s'est détériorée ces dernières années. Pour les trois-quarts des interrogés, elle est "parfois fausse et trop vite relayée" ou "pas assez impartiale" (70 %). Ils attendent donc en priorité des journalistes "qu'ils vérifient les informations fausses" (62 %),