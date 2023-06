Les Français les plus riches sont moins imposés que les autres, selon une étude

Cette étude , intitulée "Quels impôts les milliardaires paient-ils ?", démontre dans un premier temps que le taux d'imposition global en France est bien "progressif jusqu'à un niveau élevé de revenus", mais à partir d'un certain seuil, ce taux régresse.

Un taux d'imposition de 26% seulement pour les plus riches

En clair, les 37.800 foyers les plus fortunés, ceux qui touchent plus de 627.000 euros par an, ont un taux d'imposition moyen de 46%. En revanche, ceux qui touchent beaucoup plus, les 0,0002% les plus riches, ne sont imposés qu'à 26% selon les estimations des auteurs de l'étude. Cela concerne 75 foyers fiscaux, dont les revenus dépassent le milliard d'euros.

Publicité

La note ne prend toutefois pas en compte les effets des réformes survenues depuis 2016, comme l'abaissement du taux d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière ou l'introduction d'un prélèvement forfaitaire de 30% sur les revenus du capital.

Une différence dans la composition des revenus

Ces disparités s'expliquent par les différences de composition des revenus. Ceux des plus riches proviennent pour la majorité des bénéfices non-distribués des entreprises (des actions, des dividendes), qui restent dans des holdings familiales, et qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés (IS), plutôt qu'à l'impôt sur le revenu (IR).

Or, les taux de ces deux impôts sont bien différents. "Par ce biais, le taux des impositions assises sur le revenu et le patrimoine personnels, situé au plus haut autour de 59%, est remplacé par le taux bien plus bas de l'IS, de 33,33% en 2016", expliquent les auteurs.

Malgré tout, ces conclusions ne veulent pas dire "que la France est plus un paradis fiscal pour milliardaires que nos voisins", prévient Laurent Bach, co-auteur de la note. En s'appuyant sur des études menées aux Pays-Bas, en Suède ou encore en Nouvelle-Zélande, il a observé que ce système fiscal français, de dégressivité du taux d'imposition, est similaire dans d'autres pays.

Pas de retour de l'impôt sur la fortune

Alors faut-il pour autant réintroduire un impôt sur la fortune ? La note de l'Institut des politiques publiques ne va pas dans ce sens. Elle souligne que ce système de taxation était plafonné à un certain pourcentage. Ce type de prélèvements "n’a pu corriger la régressivité que nous documentons", écrivent donc les auteurs.

En revanche, les auteurs évoquent la possibilité de taxer les revenus de ces holdings familiales de la même manière que les revenus personnels. "Cela entraînerait des modifications de la structuration des entreprises patrimoniales, la détention directe remplaçant les holdings, et entraînant une forte incitation au sein des entreprises ainsi détenues à ne plus distribuer de dividendes", concluent les quatre auteurs du rapport.