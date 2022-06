Les Françaises championnes du monde en basket 3x3

Pour cette discipline qui est encore assez méconnue, c'est la garantie d'un grand coup de projecteur. Pour la première fois de leur histoire, les basketteuses françaises ont été sacrées championnes du monde de basket 3x3, dimanche, lors du tournoi organisé à Anvers en Belgique qui les voyait affronter le Canada en finale.

La revanche des Bleues

A deux ans de Jeux Olympiques de Paris, c'est un exploit qui les place parmi les favorites. Les Bleues du basket 3x3, Myriam Djekoundade, Laëtitia Guapo, Hortense Limouzin et Marie-Eve Paget, ont battu les Canadiennes 16 à 13 lors de la finale du championnat. Une revanche pour l'équipe qui n'avait jamais réussi à obtenir mieux qu'une médaille de bronze ces dernières années, en 2018 et 2019. En 2021, elles avaient même chuté au pied du podium, à la 4e place aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Les Canadiennes ne partaient pas favorites, loin d'avoir le niveau des grandes équipes les plus décorées que sont la Serbie, les Etats-Unis, ou encore la Chine, battue par les Françaises en demi finale. Le Canada ne s'était même pas qualifiées pour les JO de Tokyo.

Plus intense que le basket classique

Le basket 3x3 gagne maintenant à être connu du grand public. Cette variante du basket est encore au début de son histoire. Joué en amateur par des millions de personnes à travers le monde depuis des dizaines d'années, ce basket "de rue" est devenu discipline officielle au début des années 2000, mais seulement aux Etats-Unis et dans quelques autres pays. C'est à partir de 2012 que le sport prend de l'ampleur, avec la création par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), du premier championnat du monde. Aux Etats-Unis, la légende du hip-hop, Ice Cube, a même lancé en 2017 une ligue professionnelle, baptisée Big3, avec ses propres règles.

Ce sport a la particularité d'être beaucoup plus physique et intense que le basket classique. Comme son nom l'indique, il se joue avec deux équipes de trois joueurs, plus un seul remplaçant (contre deux équipes de cinq dans le basket classique). Les matchs se font sur demi-terrain, avec un seul panier, ce qui rend le jeu très rapide, avec très peu de moments calmes, et très impressionnant, et ne durent que 10 minutes (ou quand une équipe arrive à 21 points). Le décompte des points et des fautes est également différent, tout comme la taille du ballon d'une taille inférieure.

A cette discipline, l'équipe masculine de France n'est pas en reste puisqu'elle a remporté la médaille de bronze dimanche à Anvers, en battant la Belgique (18-17).