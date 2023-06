Les Francofolies de la Rochelle du 12 au 16 juillet 2023

Au cœur de La Rochelle, le festival des Francofolies de la Rochelle réunit pour sa 39ème édition une programmation populaire et audacieuse avec ses têtes d'affiche incontournables et ses jeunes espoirs, qui font la signature des Francofolies.

►►► Vous retrouverez les Francofolies de La Rochelle en direct sur l’antenne de France Inter pour des soirées musicales de 21h à minuit, présentées par Laurent Goumarre .

« Avec près de cent concerts, une vingtaine de folles rencontres, des rendez-vous littéraires, des balades chantées, des dégustations culinaires, des conversations artistiques et engagées, Les Francofolies vous proposent de venir vous émouvoir, de venir chanter, de venir découvrir, comprendre et tutoyer les étoiles. » Gérard Pont et toute l’équipe des Francofolies

Pour la première fois, pour plus de 60% des artistes, ce seront leur premières Francofolies. Parmi les plus inattendus Michel Polnareff, Ange, Sheila ou encore Hervé Vilard… qui recevra sur scène avec lui Cyril Mokaiesh, Foé, UssaR, Fils Cara, Martin Luminet, Abel Chéret.

Pour la première fois, Les Franco programme une création autour des premiers déclics musicaux. Waxx l’appelle le "Déclic". Mais quelle chanson a poussé Paul McCartney à se mettre à la musique ? Quel titre a créé ce "Déclic" ? Waxx invitera Ben Mazué, Barbara Pravi, Adé, Ibeyi, November Ultra, Maëlle, Mat Bastard, A2H et Safia Nolin à jouer le morceau qui a changé leur vision du monde. Des prestations 100% acoustiques et inédites.

Les Francofolies 2023 ce seront aussi les dernières pour le groupe Shaka Ponk qui y joueront pour la dernière fois avant leur séparation définitive.

Et toujours, le retour du Chantier des Francofolies ! Quel que soit la salle, de la Grande scène à la Salle bleue, les artistes du Chantier 2023 et des saisons passées s’épanouissent partout pour leur 25ème anniversaire : Adé (ex membre de Thérapie Taxi) ouvrira le festival, Pomme le clôturera. Hervé Vilard accueillera pour son retour Foé, Ussar et Fils Cara. Martin Luminet, Pierre Guénard (ex Radio Elvis), Cali et **November Ultra nous éblouiront à La Coursive, Voyou nous enchantera à Rochelle Océan, et Ben Mazué sera aux côtés de Waxx pour la création "Déclics". L

► Mercredi 12 juillet

Abel Chéret, Adé, Barbara Pravi, Ben Mazué, Cali, Claude, Dabadie ou les choses de nos vies, Erik Orsenna, Fils Cara, Foé, Hervé Vilard, Ibeyi, Izïa, Jeanne Rochette, Lisa Ducasse, M, Maëlle, Matt Holubowski, Neniu, November Ultra, Safia Nolin, Shaka Ponk, Mat Bastard, Sly Johnson, Social Dance, UssaR, Uzi Freyja, Waxx.

► Jeudi 13 juillet

Ange, Bertrand Belin, Biga*Ranx, Birds in Row, Brutus, Claude, Emilie Simon, Flavien Berger, Gazo, Julie Gayet, Kungs, Lewis Evans, Lisa Ducasse, Lomepal, Nicolas Maury, Oete, Perturbator, Pleasing, Rallye, Regarde les hommes tomber, Sierra, Simili Gum, Social Dance, Sunbather, Thierry Larose, Voyou.

► Vendredi 14 juillet

Ada Oda, Aime Simone, Bulgarian Cartrader, Contrebande, Cyril Mokaiesh, Daria Nelson & Mathias Malzieu, Deluxe, Disiz, DJ Snake, Gabi Hartmann, Léa Drucker, Lisa Ducasse, Mokaiesh chante Moustaki, Neniu, Nina, Rallye, Renaud, San Salvador, Star Feminine Band, Vincent C.

► Samedi 15 juillet

Albin de la Simone, AnNie .Adaa, B.B. Jacques, Bagarre, Chilla, Di Bosco, Djadja & Dinaz, Frédéric Zeitoun, Lucky Love, Mademoiselle K, Martin Luminet, Mezerg, Nelick, Nina, November Ultra, Oete, Rallye, Renaud, Sheila, Social Dance, Soprano, Thierry Ardisson, Tiakola, Yoa, Yuksek.

► Dimanche 16 juillet

Aurélie Saada, Daniel Auteuil, Louane, Louise Attaque, Lucky Love, Matmatah, Mentissa, Michel Polnareff, Nelick, Nina, Oete, Pierre de Maere, Pierre Guénard, Pomme, Social Dance, Thierry Marx, Yoa.

Les Francofolies, ce ne sont pas qu’une suite de concerts. C’est aussi et surtout un festival dans lequel la musique (se) vit sous toutes ses formes avec Les Folles Rencontres ! A travers la programmation de débats littéraires, de rencontres gourmandes ou encore de balades chantées, le festival vous propose de nouvelles façons de vivre, découvrir et partager la musique.

J’ai la mémoire qui chante : Des personnalités viennent dévoiler les chansons qui ont marqué leur vie.

: Des personnalités viennent dévoiler les chansons qui ont marqué leur vie. Les Folies littéraires : Ecrivains, chanteurs et festivaliers se retrouvent pour des débats littéraires et musicaux.

: Ecrivains, chanteurs et festivaliers se retrouvent pour des débats littéraires et musicaux. Les Balades Chantées : Découvrez La Rochelle en profitant de parenthèses musicales proposées par les artistes du Chantier des Francofolies 2023.

: Découvrez La Rochelle en profitant de parenthèses musicales proposées par les artistes du Chantier des Francofolies 2023. Des expositions : Les expositions "Toute première fois", à l'office de tourisme, et celle dédiée à Léo Ferré, à La Coursive, font la part belle aux archives photos et vidéos !

: Les expositions "Toute première fois", à l'office de tourisme, et celle dédiée à Léo Ferré, à La Coursive, font la part belle aux archives photos et vidéos ! Les Folies Gourmandes : Les restaurateurs rochelais mettent à l’honneur les plats préférés des artistes du festival.

: Les restaurateurs rochelais mettent à l’honneur les plats préférés des artistes du festival. Des conférences scientifiques : Des invités, experts de l’environnement, vous donnent rendez-vous, pour 1h de débat et d’échange autour des grandes questions écologiques.