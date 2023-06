Les fumées des feux du Canada sont au-dessus de la France mais pas de panique, on ne devrait pas tousser

Elles étaient attendues, les voilà... Les fumées issues des gigantesques incendies au Canada, sont bel et bien au-dessus de nos têtes. Depuis lundi même selon Météo France. Elles sont arrivées d'abord par les Landes et la Gironde avant de remonter vers la Bretagne et de se propager. Les trois quarts du pays sont maintenant concernés, seul le quart sud-est était épargné mardi matin mais cela ne va pas durer.

"C'est quand même un nuage très très important"

Cet épisode est assez exceptionnel affirme à France Inter Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS à Orléans. "Les concentrations que nous avons détectées, c'est-à-dire le nombre de particules par volume, par mètre cube ou centimètre cube est tout à fait élevé donc c'est quand même un nuage très très dense et ça, c'est un événement assez rare, surtout qu'il a été transporté sur de très très grandes distances."

Publicité

Un ciel laiteux, avec une couleur "grise, jaunâtre"

Ce nuage de fumées, vous ne pouvez pas le sentir mais vous pouvez l'observer. "Quand vous regardez assez près de l'horizon", explique Jean-Baptiste Renard, "votre ciel a une couleur quand même un petit peu bizarre, gris-jaunâtre". "Cela se voit plutôt le matin ou le soir mais on voit vraiment la présence du nuage". Le chercheur ajoute que "par contre", "quand vous regardez complètement au dessus de vous, vous avez effectivement cette impression de ciel laiteux." Rien de comparable toutefois aux épisodes de sables du Sahara qui donnent au ciel une couleur très orangée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"C'est beaucoup moins grave qu'un épisode de pollution urbain"

Mais une question demeure, ce nuage de fumée a t-il un impact sur la qualité de l'air et donc notre santé ? C'est "peu probable" soulignait lundi à l'AFP l'observatoire européen Copernicus. Le constat est le même pour le CNRS ou encore Joris Vallon, prévisionniste à Météo France. "Cela n'a pas d'impact sur la qualité de l'air" assure t-il à France Inter, "étant donné que les particules sont vraiment très hautes dans le ciel". Pour qu'elles aient un impact, "il faudrait qu'il y ait des forts brassages entre les basses couches et l'altitude pour ramener les particules vers le sol". Or "aujourd'hui", et même "les jours prochains", il n'y a "pas ce type de brassage ou de condition" précise Joris Vallon. Résultat, "pas besoin de porter de masque, de se confiner ou quoi que soit."

D'après Jean-Baptiste Renard, du CNRS, les fumées se trouvent actuellement entre 4 000 et 6 000 mètres d'altitude. Il ajoute que "c'est beaucoup moins grave qu'un épisode de pollution urbain comme on peut l'avoir en situation anticyclonique."

Joris Vallon ajoute qu'une perturbation arrive sur le pays à partir de mercredi soir et qui va traverser le pays jeudi et donc "grâce aux pluies, tout ce qui est fumées et cendres liés à ses feux vont disparaitre."