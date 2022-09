Les fumeurs ont 37 à 44% de risque en plus de développer un diabète.

Les liens de cause à effet sont très connus entre une alimentation déséquilibrée et le diabète. La sédentarité augmente également les risques de développer cette maladie, c’est une cause connue des chercheurs depuis de nombreuses années. En revanche, le lien entre le tabagisme et le diabète est beaucoup moins évident… Et pourtant, il existe bien, comme le démontre un groupe de chercheurs français.

A l’occasion de semaine nationale de prévention du diabète qui débute ce vendredi 23 septembre, on fait le point sur une association méconnue du grand public entre le tabagisme et le diabète.

Analyse de leur niveau de glycémie

Pendant plus de deux ans, un groupe de chercheurs français a épluché les données épidémiologiques de centaines de milliers de patients en analysant précisément leur niveau de glycémie. Leur résultat, publié dans la revue Diabetes & Metabolism, est sans appel : plus les gens fument et plus leur taux de sucre dans le sang est élevé.

"Le risque de développer un diabète si je suis fumeur est de 37 à 44% plus important que si je ne le suis pas", explique le professeur Vincent Durlach, diabétologue et tabacologue au CHU de Reims. "Ce risque va être encore plus important si j’ai des risques personnels de développer un diabète : avoir un parent qui a, lui-même, eu le diabète, avoir un surpoids abdominal ou, pour une femme, avoir manifesté un diabète à l’occasion d’une grossesse".

Le tabac, première cause de mortalité pour les diabétiques

Si le constat est très clair, les chercheurs vont encore devoir comprendre pourquoi le tabac augmente le risque de développer un diabète. La tâche est ardue puisqu’il existe 4.000 substances différentes dans la fumée de cigarette. Ils avancent tout de même quelques hypothèses. "La nicotine en tant que telle a des actions qui favorisent le phénomène de résistance à l’insuline, l’hormone qui maintient le sucre dans le sang à un niveau contrôlé lorsqu’on n’est pas diabétique", détaille Vincent Durlach.

Autre hypothèse avancée : "La possibilité que l’hypoxie, c’est-à-dire la diminution de l’oxygène qui est liée au fait de fumer, contribue à renforcer ces phénomènes d’insulino-résistance".

Avec un tel constat, ces chercheurs alertent les pouvoirs publics sur la nécessité de renforcer la prévention, surtout pour les diabétiques fumeurs. Et pour cause, selon les résultats de leur étude, le tabac est de loin la première cause de mortalité pour les patients atteints de diabète.