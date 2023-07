Les grands-parents très sollicités pendant l'été : entre agacement et plaisir

15 millions, c'est le nombre de grands-parents en France, selon une étude de l'Insee datant de 2013 . Les femmes deviennent grand-mères à 54 ans en moyenne, et les hommes, grands-pères à 56 ans. Après 75 ans, les grands-parents ont en moyenne 5,2 petits-enfants. La configuration de la société selon les régions fait que c'est en Île-de-France qu'il y a le moins de grands-parents et dans le Pas-de-Calais et en Lorraine qu'il y en a le plus.

Ces grands-parents sont sollicités pendant toute l'année pour garder leurs petits-enfants. Serge Guérin, sociologue, expliquait dans l'émission Grand bien vous fasse qu'en France : "On a beaucoup de crèches, beaucoup de chaînes de garderies, mais pas suffisamment. Il y a 23 millions d'heures par semaine qui vont des grands-parents vers les petits-enfants pour s'en occuper. Vous imaginez s'il n'y avait pas ces 23 millions d'heures ? Je ne sais pas comment on ferait. Donc il y a vraiment un besoin social."

Publicité

À réécouter : Ce que transmettent les grands-parents de notre époque Grand bien vous fasse ! Écouter plus tard écouter 52 min

C'est durant la période estivale que l'aide des grands-parents est particulièrement appréciée. Il y en effet, en France, 8,2 semaines de vacances pour les enfants, alors que beaucoup de parents salariés ne bénéficient que de 5 semaines de congés par an. Emmanuel Macron, d'ailleurs, évoquait le 27 juin la longueur des congés d'été et la possibilité de les raccourcir et de modifier les rythmes scolaires.

Les grands-parents, parfois encore jeunes et actifs, sont partagés entre grand plaisir de rendre service et de nouer une belle relation avec leurs petits-enfants, difficulté à gérer leur propre emploi du temps et leurs contraintes et agacement à se sentir réquisitionnés.

Des grands-parents plus ou moins sollicités

Selon l'éloignement géographique et la classe sociale, les possibilités de garde ne sont pas les mêmes pour toutes et tous. Vivianne Kovess-Masfety, psychiatre, chercheuse associée à l'université Paris-Descartes, autrice du livre Être grand-mère aujourd'hui, aux éditions Odile Jacob, expliquait dans le 13/14 que selon les témoignages qu'elle avait rassemblés, c'est dans les milieux les plus favorisés que les grands-parents accueillaient le plus leurs petits-enfants : "Ils ont plus de facilité à les recevoir. Je me suis aperçue en faisant ces interviews que si on a une maison secondaire, c'est beaucoup plus facile de recevoir ses petits-enfants pendant les vacances, ou quand on a les moyens d'en louer une, que si on n'en a pas. C'est plus attractif pour les enfants et ça permet de se réunir dans de bonnes conditions."

Ce sont beaucoup les grands-mères qui sont en charge de l'organisation et qui s'occupent dans les faits des enfants. Selon l'expérience de Vivianne Kovess-Masfety, elles sont plutôt en demande, comme elle l'expliquait dans le 13/14 : "Le témoignage général de beaucoup de grands-mères, c'est qu'elles aimeraient plus voir leurs petits-enfants qu'elles ne les voient. La deuxième douleur, c'est aussi quand les enfants grandissent. Déjà les parents, c'est compliqué mais alors ça l'est plus encore pour les grands-parents qui les voient moins. Ils sont en deuxième ligne."

Parmi les grands-parents, qui ont désormais des profils variés − retraités, divorcés, globe-trotteurs... −, certains sont plus disponibles et volontaires que d'autres pour accueillir leurs petits-enfants.

Certains répondent toujours présents

Pour ceux qui se rendent totalement disponibles, il s'agit parfois de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire avec leurs enfants, comme le disait Claude qui témoignait dans Grand bien vous fasse : "Mes petits-enfants, je les ai longtemps emmenés en vacances avec moi. J'étais une mère qui travaillait puisque j'ai élevé ma fille toute seule et je n'ai pas beaucoup eu le temps de m'en occuper. Donc j'ai rattrapé ça avec mes petits-enfants. On va expliquer ça comme ça. C'est-à-dire que je passais toutes mes vacances avec eux. À partir du moment où ils ont été âgés de deux ans et demi, trois ans, je les emmenais à la mer pendant un mois. Et puis là, on était comme des chiens fous tous les trois."

Françoise, quant à elle, nous raconte qu'elle a trois enfants et sept petits-enfants de 3 à 13 ans, et qu'elle bloque le mois de juillet chaque année pour les garder car ses enfants sont en vacances en août. Elle en prend trois ensemble au maximum. Les plannings de garde sont établis début juin par les parents, en prenant en compte les autres grands-parents, et ça s'agence toujours très bien.

Bettina, qui a deux petits-enfants de 3 et 8 ans, les prend chaque année pendant les grandes vacances et s'en réjouit toujours. C'est leur deuxième maison, ils ont leur chambre et leurs habitudes. Elle les prend dix jours en juillet et quinze jours en août : "C'est à la fois pour rendre service et c'est aussi ma raison d'être. J'ai des activités mais quand mes petits-enfants sont là, je mets tout en veilleuse. Ils sont prioritaires. Je m'adapte. C'est un choix de ma part et aussi un plaisir." Quand son premier petit-fils est né, elle travaillait toujours mais cet événement a accéléré son départ en retraite, pour privilégier ces moments-là.

L'été, les enfants peuvent donc être une priorité. Pour d'autres grands-parents, garder les petits-enfants, c'est une option, mais pas une obligation.

Pour d'autres, ce n'est pas la priorité

Aujourd'hui, l'on ne se définit plus véritablement comme des gens âgés quand on a 65 ans. Les grands-parents sont parfois très occupés par leur travail, encore, par le tissu associatif ou par leurs loisirs. S'ils travaillent toujours, il n'ont que peu de temps pour s'occuper de leurs petits-enfants et s'ils sont à la retraite, ils peuvent vouloir profiter du temps dont ils disposent pour se reposer, pour voyager ou pour se lancer dans de nouvelles activités.

Être grand-parent, cela peut être un des éléments de leur identité, mais pas le seul, comme l'indiquait Serge Guérin, sociologue spécialiste de la séniorisation de la société, dans Grand bien vous fasse , à son propos : "J'ai plein de choses à faire. C'est évidemment un grand bonheur d'être grand-parent. Donc, à certains moments, je suis présent, je suis là. Quand il y a un coup dur, évidemment, je serai là. Mais encore une fois, j'ai aussi ma vie."

Certains aussi considèrent qu'ils ont décidé de faire des enfants mais pas des petits-enfants, qu'on leur a imposé d'une certaine manière et que ce n'est pas une obligation de les garder. Les parents de Sarah, comme elle nous le raconte, n'ont encore jamais gardé sa petite de près de deux ans, et elle explique cela par le fait qu'ils ont eu six enfants et ont déjà beaucoup donné : "Ils ont eu leur dose. Il y a peut-être aussi la distance [...] On a commencé à dire que quand elle serait plus grande, avec les vacances scolaires, ce serait pas mal de la prendre peut-être une semaine l'été. Et en fait, on sent déjà une grosse flemme de leur part." Les beaux-parents de Marie lui ont dit quand leur petite avait quinze jours qu'ils ne seraient pas baby-sitters. Tous ne s'embarrassent donc pas avec cette convention, n'hésitant pas à faire sentir un manque d'envie.

Certains aimeraient les garder mais ont des contraintes fortes

La distance géographique peut être un frein pour organiser des gardes régulières, et pour créer une vraie relation. Les grandes vacances peuvent donc constituer une opportunité, même si ce n'est pas forcément aisé s'il faut par exemple traverser la France ou aller à l'étranger. Ces moments privilégiés où l'enfant est seul avec ses grands-parents sont importants mais ne suffisent pas forcément, comme l'expliquait Vivianne Kovess-Masfety dans le 13/14 : "Quand les enfants sont petits, pour rentrer dans leur vie, si on est très loin, c'est un peu compliqué parce qu'on va les avoir éventuellement pendant les vacances. Mais les vacances, pour un petit, c'est un peu loin pour créer une relation." Cela dépend aussi de la durée que les enfants passent chez leurs grands-parents.

Outre la distance, les configurations familiales ont évolué et les grands-parents peuvent être séparés. Cela peut donc être compliqué de prendre en charge ses petits-enfants, avec une nouvelle conjointe ou un nouveau conjoint, parfois moins impliqué. Même si selon Serge Guérin, dans Grand bien vous fasse : "C'est n'est pas parce que je n'ai pas un lien de sang ou un lien biologique direct que je n'ai pas de relation."

S'occuper d'enfants 24h/24, c'est souvent un plaisir mais cela peut aussi être beaucoup de stress et de travail. Il faut être dynamique et si possible en pleine possession de ses moyens. Françoise avait 52 ans quand elle a eu son premier petit-fils, et elle était très en forme. Treize ans plus tard, et pas mal de naissances supplémentaires dans la famille, elle ne sait pas si elle pourrait garder à nouveau des tout-petits, comme elle le raconte : "Il ne faut pas se dire la veille où l'enfant va arriver : 'Ah mince, j'ai super mal dormi.' Ça ne va pas aller. Non, il faut être dynamique quand même. Parce que, par exemple, il faut mettre un enfant dans la voiture, monter, descendre la poussette..."

La grande fatigue que peut engendrer la garde des enfants est parfois énoncée – comme motif pour ne pas les prendre – et elle est parfois tue, comme l'indiquait Monique Desmedt, psychologue et médiatrice à l’école des grands-parents européens , dans l'émission Barbatruc : "Les grands-parents sont parfois fatigués après avoir assumé la charge des petits-enfants pendant les vacances scolaires. Par exemple, lorsque les parents sont débordés ou n'ont pas de vacances. En général, ils n'osent pas le dire parce que dire qu'ils sont fatigués, ça veut dire aussi qu'ils ont vieilli, qu'ils n'ont plus de force. Et le risque, peut-être, c'est qu'on ne leur confie plus les enfants". Elle conseille donc de libérer la parole sur le sujet, pour garder de bonnes conditions d’accueil pour les enfants.

En effet, les femmes assument parfois aussi la charge de plusieurs membres de la famille sur différentes générations, comme le disait Vivianne Kovess-Masfety dans le 13/14 : "On voit des femmes qui se retrouvent avec des responsabilités sur trois générations. Elles ont des responsabilités toujours de maman, parce qu'elles ont quelquefois encore des enfants qui ne sont pas des adultes, plus certains enfants qui sont des adultes et qui ont des enfants, plus leurs parents vieillissants. La charge peut être très importante, donc c'est vraiment beaucoup."

Selon le contexte et les envies, un équilibre est donc à trouver pour ceux et celles qui veulent s'engager dans cette relation grands-parents et petits-enfants, et soulager des parents parfois en difficulté.

Relations équilibrées et moments privilégiés

Ce sont des moments un peu particuliers, les vacances, et même privilégiés. Françoise nous raconte : "J'aime vraiment bien quand mes petits-enfants dorment ici parce j'aime bien les soirées et le matin. Le petit-déjeuner ensemble, j'adore ce moment. Et juste avant le sommeil, quand on raconte une histoire."

Certains grands-parents veulent donner beaucoup quand ils sont en charge des enfants, et donc préfèrent que ce soit occasionnel et non régulier. Bettina, qui garde beaucoup ses petits-enfants pendant l'été – plus que pendant le reste de l'année étant éloignée géographiquement –, se rend par exemple compte qu'elle a beaucoup plus de patience avec ses petits-enfants qu'elle n'en avait eu avec ses enfants, pour qui elle manquait souvent de temps. Elle raconte aussi que le fait de s'occuper de ses petits-enfants a renforcé les liens qu'elle avait avec sa fille, qui étaient parfois un peu distendus.

En plus du plaisir lié au fait de tisser une relation avec ses petits-enfants, et de la complicité que l'on développe avec eux, en leur consacrant du temps et de l'énergie, on donne aussi à ses propres enfants, pour qui ces gardes estivales peuvent être une sacrée béquille. Il est donc important pour Suzanne Vallières, psychologue, qui s'exprimait dans Grand bien vous fasse, de savoir dire merci quand les grands-parents sont impliqués : "Les grands-parents ont besoin de se faire reconnaître dans ce qu'ils offrent. Il ne faut pas prendre pour acquis que les grands-parents seront là toujours pour garder les enfants ou pour, au pied levé, aller les porter à la garderie. Ils ont besoin qu'on leur dise merci et ne pas se faire prendre pour acquis. Et ça, c'est le rôle du nouveau parent de faire sentir le grand-parent comme quelque chose de précieux. C'est une belle ressource, c'est un privilège, mais il n'y a rien d'acquis. On le fait par bonne volonté, mais on n'est pas dans l'obligation de le faire."

Les expériences des grands-parents avec les générations suivantes sont diverses et variées, mais l'on comprend que dans tous les cas pour eux garder les petits-enfants, c'est un don choisi et non pas un acquis, quel que soit le plaisir pris.