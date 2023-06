Les herbes sèches un film de Nuri Bilge Ceylan, sortie en salles le 12 juillet 2023. Un film France Inter.

Résumé : Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d’Anatolie. Alors qu’il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d’événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu’au jour où il rencontre Nuray, jeune professeure comme lui…

Nuri Bilge Ceylan, le réalisateur de Les herbes sèches, livre ses intentions :

« Ce qui m’a amené à construire un récit basé sur les expériences d’un professeur en poste dans un village dans l’Anatolie orientale, c’est qu’un tel sujet offrait la possibilité de mettre en scène des évènements et des situations invitant à une réflexion sur certains concepts fondamentaux tels que le bien et le mal, l’individualisme et le collectivisme qui, dans notre pays, ont toujours constitué des dichotomies.

À travers l’histoire de ce professeur qui pense en être à la fin de son service obligatoire dans cette région et qui espère depuis longtemps une mutation prochaine à Istanbul, nous avons essayé, autant que possible et à notre mesure, de traiter et d’interpréter les différences qu’il peut y avoir entre celui qui reçoit et celui qui est de passage ; les répercussions psychologiques de l’éloignement ressenti, le sentiment d’isolement, d’aliénation et d’exclusion ; le difficile combat quotidien que doivent mener les habitants de cette région ainsi que les dynamiques de la trame géographique, ethnique ou sociale qui les entoure.

Bien qu’une réconciliation soit souhaitée et demeure possible, les préjugés, les barrières dressées au fil du temps, les traumatismes subis et la tentation de faire payer ses fautes au premier venu isolent davantage ces âmes flétries par la vie. Chaque visage exprime une lassitude, chaque expression témoigne d’un regret. La fatigue se fait ressentir à chaque mouvement et chaque voix qui retentit se fait l’écho d’une douleur, comme autant de répercussions du « destin » qui frappe cette région. »

Nuri Bilge Ceylan est né à Istanbul le 26 janvier 1959. En 1976, il démarre des études d’ingénieur chimiste à l’université technique d’Istanbul, dans un contexte de forte agitation étudiante, sociale et politique.

Diplômé en 1985, il voyage à Londres et à Katmandou, et en profite pour réfléchir à son avenir. Il revient en Turquie pour faire son service militaire d’une durée de 18 mois. C’est à ce moment-là qu’il décide de dédier sa vie au cinéma.

En 2014, son septième long-métrage Winter Sleep remporte la Palme d’Or et le prix FIPRESCI de la presse internationale. Avec Le poirier sauvage, en 2018, il revient en Sélection Officielle en Compétition au Festival de Cannes.

Avec son dernier film Les herbes sèches, Nuri Bilge Ceylan a voulu raconter une histoire, celle de « jeunes fonctionnaires et professeurs nommés à l’est du pays au début de leur carrière, qui entament souvent celle-ci avec toute la force de leur idéalisme, mais se retrouvent vite confrontés au déclin de leurs ambitions, constatant toute la différence qu’il peut y avoir entre les discours et la réalité, réalisant à quel point les idéaux les plus nobles peuvent se transformer en désillusion. Ils en viennent à éprouver une sorte de pesanteur et finissent par être habités d’un sentiment de nihilisme qui ne les lâche plus.

Devant les souffrances infligées à ces terres et à cette nature, il arrive que l’on ressente le besoin de repenser le vrai et le faux, de réévaluer la faute et l’innocence. Dans cette région reculée que l’Histoire a rendu muette, nous avons essayé de restituer la fadeur et la trivialité de ces relations contraintes dans le cadre d’un service obligatoire ; de dépeindre le destin de l’enseignant voué à exercer une profession précaire ainsi que la relation entre des idéaux nobles et purs et le caractère impitoyable de la réalité. »

►►► Distribution

Réalisé par NURİ BİLGE CEYLAN

Scénario AKIN AKSU, EBRU CEYLAN, NURİ BİLGE CEYLAN

► Avec