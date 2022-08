Les images catastrophiques des inondations au Pakistan, qui ont tué plus d’un millier d’habitants

Le déluge est dévastateur et meurtrier. Des torrents d’eau s’abattent sur le Pakistan. Selon le dernier bilan publié lundi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), au moins 1.061 personnes ont été tuées depuis le début de la mousson en juin, dont 348 enfants. Et 33 millions d'habitants, soit 15% de la population, ont été affectés par les inondations qui durent depuis plus de deux mois. Ces inondations sont sans précédent depuis 30 ans, selon le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Depuis la mi-juin, plus de 3.000 kilomètres de route, 130 ponts et 495.000 maisons ont été endommagés.

Un homme traverse une zone inondée à Peshawar, le 27 août 2022. © AFP - Hussain Ali

Une vue générale d'une zone inondée, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa au Pakistan le 27 août 2022. © AFP - Abdul MAJEED

Un bilan encore temporaire

Le bilan pourrait encore s'alourdir, puisque les autorités tentent toujours d'atteindre certains villages isolés situés dans des zones montagneuses dans le nord du pays et inondés eux aussi. La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et de destructions : "Le Pakistan traverse son huitième cycle de mousson alors que normalement le pays n'a que trois à quatre cycles de pluie", a déclaré Rehman, la ministre pakistanaise du changement climatique.

Une famille patauge dans une zone touchée par les inondations, à Khyber Pakhtunkhwa le 29 août 2022. © AFP - Abdul MAJEED

La vue générale d'une zone inondée à Charsadda, province de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, le 28 août 2022. © AFP - Hussain Ali

De nouvelles pluies diluviennes sont attendues dans le pays dans les prochains jours. Alimenté par des dizaines de rivières et de ruisseaux de montagne sortis de leur lit à la suite de pluies record et de la fonte des glaciers, l'Indus, fleuve qui traverse la province du Sindh dans le sud du pays, ne cesse de grossir. Les vannes ont été ouvertes pour faire face à un débit de plus de 600.000 m3 par seconde.

Une vue des maisons endommagées, à la périphérie de Quetta au Balouchistan, au Pakistan, le 27 août 2022. © AFP - Mazhar Chandio

Les personnes touchées par les inondations inspectent leurs maisons réduites en gravats, le 27 août 2022. © AFP - JAMAL TARAQAI

Des habitants traversent une zone inondée à Peshawar, le 27 août 2022. © AFP - Hussain Ali

Au moins 710.000 bêtes tuées

Face à la force du courant, certains bâtiments et maisons sont devenus des tas de gravats. D’après la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), plus de 3,1 millions d’habitants ont été forcés de fuir. "Près de 710.000 bêtes d’élevages sont mortes" ajoute l’organisme. Ces inondations pourraient être aussi longues et meurtrières que celles de 2010. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes indique que plus de 80.000 hectares de terres cultivables ont été ravagées, et plus de 3.400 kilomètres de routes et 157 ponts emportés par les eaux.

Une portion de route a cédé à cause des inondations, à Charsadda, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 28 août 2022. © AFP - Hussain Ali

Des soldats de l'armée distribuent des sacs de nourriture de secours pour inonder les personnes touchées à Shikarpur, le 28 août 2022. © AFP - Asif HASSAN

Des habitant tentent de quitter les zones inondées après qu'une crue éclair a frappé le district de Charsadda, le 28 août 2022. © AFP - Ali Hussain

Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et appelé à l'aide la communauté internationale. Dimanche, les premiers vols apportant de l'aide humanitaire sont arrivés, en provenance de Turquie ou des Émirats arabes unis. Ces inondations surviennent au pire moment pour le Pakistan, dont l'économie s'effondre et qui connaît une profonde crise politique depuis l'éviction du Premier ministre Imran Khan en avril, à la suite d'une motion de censure votée au Parlement.