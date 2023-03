Les images impressionnantes d'une tempête de sable à Pékin

Une brume orangée et nocive pour la santé, des vents violents. Une visibilité réduite, où il est parfois difficile de voir à plus de dix mètres. Une tempête de sable frappe la Chine, et la pollution atmosphérique a atteint des niveaux très élevés mercredi à Pékin, la capitale. Le média SkyNews évoque un "mur de sable de 100 mètres de haut", qui roulent sur la ville de Zhangye, dans le nord du pays. Ces tempêtes de sable sont fréquentes dans le nord de la Chine au printemps, lorsque le vent soulève la poussière dans cette partie relativement sèche du pays.

Des bâtiments à côté de la rivière Songhua lors d'une tempête de sable à Jilin, dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, le 22 mars 2023. © AFP - STR

Le Musée du Palais est vu dans une tempête de sable le 22 mars 2023 à Pékin, en Chine. © Getty - VCG/VCG

Des élèves du primaire traversent une route lors d'une tempête de sable à Binzhou, province du Shandong, Chine, le 22 mars 2023. © Getty - CFOTO/Future Publishing

Une qualité de l'air très mauvaise

L'indice officiel de la qualité de l'air dans la capitale chinoise était coincé à 500, soit le niveau maximum enregistré, synonyme de "pollution grave". Des relevés non officiels rapportaient un niveau deux fois plus élevé. Les autorités pékinoises ont émis des alertes météorologiques et invité la population à réduire ses activités de plein air, la visibilité étant tombée mercredi matin à moins d'un kilomètre à certains endroits. Selon les autorités, cette pollution est principalement due aux particules PM10 (d'un diamètre inférieur à 10 micromètres), qui peuvent être inhalées et aggraver les problèmes respiratoires.

Des piétons marchent le long d'une route lors d'une tempête de sable le 22 mars 2023 à Anda, dans la ville de Suihua © Getty - Sheng Hongxu

Une vue de la ville lors d'une tempête de sable à Binzhou, province du Shandong, Chine, le 22 mars 2023. © Getty - CFOTO/Future Publishing

Des gens font la navette dans une rue lors d'une tempête de sable à Jilin, dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine, le 22 mars 2023. © AFP - STR

Le port d'un masque conseillé

Dans certaines zones du nord et du nord-ouest de la Chine, notamment dans la région semi-désertique de Mongolie intérieure, les vents violents et la poussière ont donné au ciel une inquiétante couleur orange.

Les habitants des zones touchées doivent "bien se protéger du vent et du sable et fermer portes et fenêtres", ont indiqué les services météorologiques, qui conseillent de porter un masque à l'extérieur. Les enfants, les seniors et les personnes souffrant d'allergies respiratoires devraient "limiter leurs sorties", ont-ils également souligné.