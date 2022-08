Les incendies de l'été auront-ils un impact sur le goût des vins de Bordeaux ?

Alors que les vendanges ont débuté il y a près de trois semaines dans les secteurs concernés, une conférence sur le sujet s'est tenue en banlieue bordelaise, à l’Institut scientifique de la vigne et du vin. Conférence très savante, car l'élaboration du vin est une chimie très fine.

Pour avoir épaulé leurs collègues australiens, sud-africains ou américains dans des secteurs touchés par des méga-feux, les œnologues bordelais ont déjà des données fournies sur le phénomène. Ce mardi soir, ils ont ainsi demandé à Nicolas Quillé de partager son expérience : le directeur technique pour le Crimson Wine Group, aux États-Unis, a raconté en visio conférence les ravages des incendies de 2017 puis 2019 en Californie, l’impact des fumées sur les raisins dans les vignes, et jusque dans les chais. Mais aussi les techniques utilisées pour surveiller le vin et corriger son goût de fumée.

Un goût de cendres particulièrement sournois

Autre témoignage : celui de Gilles Masson, directeur du pôle Rosé en Provence. Plusieurs propriétés viticoles du secteur de Gonfaron dans le Var ont été impactées par l'incendie de l'année dernière. Le viticulteur et œnologue décrit "un défaut sournois". Le goût de fumée ne se détecte en effet pas tout de suite. Philippe Dulong, le président de l’union des œnologues de Bordeaux et du Sud Ouest, confirme : "Il y a un procédé chimique de libération des molécules. Au départ elles sont inodores. Elles sont liées aux sucres. Et en goûtant les raisins et les premiers jus, on ne les décèle pas. Il y a un effet à retardement. Ce défaut n'est pas frontal, donc il faut être très vigilant".

Un goût de cendres peut ainsi apparaître après vinification, dans une barrique ou dans une bouteille. La fumée s’incruste dans la peau du raisin, comme elle donne du goût à la viande d'un barbecue par exemple (le phénomène chimique est voisin). Mais pour le vin, c'est un défaut rédhibitoire : d'où la nécessité de l'identifier, de cartographier même précisément, les parcelles potentiellement touchées (le CNES donne d'ailleurs un coup de main précieux sur les derniers incendies de Gironde), et d'analyser finement les récoltes.

En Gironde, les parcelles potentiellement touchées se situent à moins de 10 km du foyer de Landiras. Peu d’hectares sont menacés au bout du compte, mais les recherches actuelles sont capitales pour d’autres coup durs à venir, prédit Nathalie Delâtre sénatrice et viticultrice à Langoiran : "Des laboratoires privés ont déjà beaucoup travaillé en Australie, en Afrique du Sud, au Chili, en France aussi. Et il y a des solutions, des produits œnologiques qui existent. Il est important que les vignerons le sachent, pour se rassurer."

Des solutions à base de charbon souvent : le charbon fonctionne comme une éponge, un peu comme le blanc d'œuf qui permet de récupérer les impuretés du vin dans une barrique. Les laboratoires conçoivent aussi des enzymes à "semer" régulièrement au long de la vinification.