Les incendies en Grèce sont visibles depuis l'espace (et les images sont impressionnantes)

À terre, des flammes voraces, laissant derrière elles un paysage de désolation. Depuis le ciel, d'impressionnants volumes de fumée. Les incendies monstres qui touchent actuellement la Grèce sont tout aussi spectaculaires depuis l'espace : en témoignent les images satellite diffusées ce lundi 24 juillet par l'Agence spatiale européenne. Prises dimanche dans le cadre de la mission Copernicus, elles permettent notamment de voir l'étendue de la surface détruite par le feu, au centre de l'île de Rhôdes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

32 000 touristes évacués

L'incendie qui s'est déclaré sur cette île très touristique, toute proche de la Turquie, a entrainé l'évacuation préventive de ce weekend de quelque 32 000 touristes. Lundi alors que le feu faisait rage pour le septième jour d'affilée, d'autres zones d'habitations ont dû être évacuées, comme à Asklipio où les cloches du village se sont mises à retentir pour marquer l'ordre d'évacuation.

Publicité

Cela fait près d'une semaine maintenant que la Grèce se bat contre les incendies, attisés par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies avec des températures ayant atteint dimanche localement plus de 46°C. Des feux s'étaient déjà déclarés lundi dernier à l'ouest et à l'est d'Athènes.

Cette image satellite (Sentinel-2) montre l'ampleur des feux de forêt qui se sont déclarés à l'ouest d'Athènes, la semaine dernière - ESA

Un puissant incendie ravageait également ce lundi l'île de Corfou, où les autorités ont prévenu via un message d'alerte sur les téléphones cellulaires les habitants et vacanciers de nombreuses petites localités de quitter "par précaution leur résidence".

La Grèce est "en guerre contre les incendies", a déclaré lundi le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis. Nous avons encore trois jours difficiles devant nous" en raison des températures élevées, a-t-il mis en garde dans un discours devant le Parlement. L'agence météorologique nationale (EMY) a indiqué lundi que la vague de chaleur va croître mardi et surtout mercredi, jour où la température va atteindre 44°C. Mercredi après-midi "des orages dans le centre et l'ouest du pays sont prévus, avant une baisse de 6 à 8 degrés Celsius", selon l'EMY.