Les incendies fixés en Gironde, en Bretagne et dans la Drôme : la carte des incendies en France

Un moment de répit pour les pompiers sur le front des incendies. Que ce soit en Gironde, en Ardèche, dans le Maine-et-Loire et dans le Finistère, la pluie a permis aux incendies d’arrêter de progresser. Ils sont déclarés comme "fixés" par les pompiers. Des centaines de soldats du feu restent mobilisés pour contrer d’éventuels reprise. Dans le Jura, les flammes continuent de consumer de la forêt, comme en Aveyron. Voici la carte de France des incendies ce dimanche en fin d’après-midi.

En Gironde, "feu fixé ne veut pas dire un feu éteint"

Le feu en Gironde est désormais fixé, grâce à des conditions météo "extrêmement favorables", annonce dimanche le sous-préfet d'Arcachon Ronan Léaustic. "C'est une grande satisfaction. Finalement la nuit nous a été favorable, avec de la pluie et très peu de vent." L’incendie avait démarré mardi, dans les secteurs d'Hostens et Saint-Magneen Gironde. 7.400 hectares ont brûlé depuis le début de la semaine. "L'amélioration de la situation permet ainsi à l'ensemble des 8 000 personnes évacuées de regagner leur domicile ou leur lieu de vacances dès aujourd'hui". Les sapeurs-pompiers précisent toutefois qu'un "feu fixé ne veut pas dire un feu éteint". Sur le terrain, les effectifs de pompiers mobilisés devraient passer sous la barre des 1.000 "dans les prochaines heures".

Feu fixé en Ardèche et dans le Maine-et-Loire

Dans la Drôme, l’incendie qui a ravagé 380 hectares de forêts dans le Diois, est enfin fixé, d’après France Bleu Drôme Ardèche . Il avait été provoqué par la foudre. En tout, 827 pompiers ont été mobilisés ces derniers jours. 175 pompiers sont encore sur place, pour surveiller s’il n’y a pas de reprises du feu. Durant les opérations, un pompier a été gravement blessé, il est depuis ressorti de l’hôpital, 13 autres ont été intoxiqués par les fumées.

En Maine-et-Loire, l'incendie qui a détruit 160 hectares dans le secteur de Trélazé est "fixé et maitrisé" grâce notamment à la pluie, a indiqué la sous-préfète d'Angers. Le feu situé aux alentours de Baugé-sur-Anjou, qui a ravagé la forêt du Pugle, "est fixé depuis 17H30 mercredi, avec 1.400 hectares brûlés" selon les pompiers.

En forêt de Brocéliande, "fixé et sous surveillance active"

En Bretagne, grâce à la pluie et aux chutes des températures, le feu est également fixé dans le Morbihan, à Campénéac. Le site symbolique de l’imaginaire arthurien, le Tombeau du Géant, d’où est parti l’incendie, est détruit. Le site mégalithique date de l'âge de bronze. 180 pompiers restent sur place. L'incendie a parcouru 630 hectares dans la forêt.

Celui dans les Monts d'Arrée (Finistère) est toujours en cours dans les secteurs de Berrien et Brasparts mais il ne progresse plus de façon significative, d’après la prefecture.

Dans le Jura, le cap des 1.000 hectares franchi, le feu est fixé

Dans le Jura, région qui a été cette année inhabituellement touchée par les incendies, une reprise de feu a été constatée dans le sud brûlant 50 hectares supplémentaires dans le secteur de Vescles et Cernon. Plus de 1.050 hectares de forêts ont été réduits en cendres cette semaine, une situation "inédite" pour les pompiers auxquels l'arrivée de précipitations dimanche a accordé un "répit", selon la préfecture.

Le feu "endigué" par la pluie en Aveyron

En revanche, entre la Lozère et l'Aveyron, autour du village aveyronnais de Mostuéjouls, le feu, qui semblait samedi "en voie d'être circonscrit et prochainement éteint", a connu une reprise "virulente". Selon la préfecture aveyronnaise, quelques 500 hectares supplémentaires ont été "consumés" depuis samedi, portant à 1.260 le total depuis lundi et provoquant l'évacuation préventive d'au moins 1.000 personnes. "Les averses pluvieuses ont permis d’endiguer la propagation du feu et aux sapeurs-pompiers d’en reprendre le contrôle", précise dimanche la préfecture.

Actuellement en vacances au fort de Brégançon (Var), le président de la République Emmanuel Macron a annoncé dimanche qu'il allait réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés, une fois les feux éteints, afin de réfléchir au "modèle de prévention et de lutte contre les incendies" en France.