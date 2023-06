Les JO 2024 vus des Antilles : loin des Jeux, loin du cœur ?

Sur la piste d’athlétisme de Saint-Jean, au cœur de Saint-Barth, Christian Onier, le président entraîneur du club, dirige une séance avec quelques adolescents. Ce stade flambant neuf a été reconstruit grâce aux deniers de l’oligarque russe Roman Abramovich, un habitué de l’île avant la guerre en Ukraine et les sanctions contre les milliardaires russes. Les Jeux Olympiques dans la métropole semblent encore très lointains pour ce responsable du club. "Nous sommes loin de Paris justement, on est écartés", sourit Christian Onier. "Nos jeunes ressentent-ils vraiment ces jeux ? Je ne pense pas. Les préoccupations des grandes compétitions, dont les JO, ça leur passe vraiment au-dessus pour l’instant."

La piscine de Saint-Barth a été le premier équipement sportif à être construit sur l'île © Radio France - Jérôme Val

"Pénalisés par la distance"

À quelques pas du stade, un énorme hangar vert. La chaleur y est étouffante. C’est là que s’est installé le club de judo dont l’entraîneur en chef est Patrick Perron d’Arc. Pour cette figure de l’île, vivre ce grand événement sera forcément un peu difficile. "Notre particularité, c’est l’hyper-insularité. Nous sommes pénalisés par la distance, on est loin de tout géographiquement mais aussi par le coût financier. Personnellement, je n’ai pas 5 000 euros pour aller à Paris : payer sa place, se loger et manger, se déplacer en avion. Tout ça est ingérable."

Saint-Barthélémy, un caillou de 24 km², compte une vingtaine de clubs pour un peu plus de 11 000 habitants. Il faut quand même créer une effervescence à l’approche de l’événement et Patrick Perron d’Arc pense que le pari d’un intérêt des habitants pour la compétition peut être gagné. "Nous serons concernés car c’est la plus grande compétition mondiale."

"Dans 6 mois, ça va commencer à être intéressant de parler de ça", raconte Jean-Marc Outil, le directeur technique du club de natation et président de celui de triathlon. "À la piscine, on mettra le programme des épreuves de natation et de triathlon pour ceux que ça intéresse. Ça passera dans le journal de Saint-Barth aussi avec toutes les activités proposées." Même avec le décalage horaire, Saint-Barth espère vivre la fête… par procuration !