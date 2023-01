 Les jolies colonies de vacances ont elles du plomb dans l’aile ?

Si l’on regarde les chiffres : en 1960 4 millions d’enfants partaient « en colos » mais aujourd’hui on arrive à peine à 1,4 million. Pourtant les organisateurs de colonies ont réalisé d’énormes efforts pour moderniser les lieux d’accueil, offrir de nouvelles activités plus modernes, et même proposer d’aller au-delà de l’horizon avec des colonies de vacances long courrier aux Etats Unis par exemple. Mais visiblement ils ont de plus en plus de mal à séduire. Si l’on regarde une étude réalisée en 2021 49% des parents souhaitaient alors envoyer leurs enfants en colonie de vacances contre 64% dix ans auparavant.

Comment expliquer ce désamour ? Pour les organisateurs c’est avant tout une question d’argent. Faire partir ses enfants en vacances coute de plus en plus cher et on observe depuis quelques années une France à deux vitesses si l’on en croit Benoit Fontaine Directeur du service vacances de la Ligne de l’Enseignement « quand les familles sont de milieux plus aisés elles ont la possibilité d’envoyer leurs enfants en vacances, quand il s’agit de familles plus défavorisées il y a des politiques d’aides. En revanche il y un entre deux (les classes moyennes ndlr) ou la effectivement le départ pose plus de problèmes ». Des familles pas suffisamment riches pour ouvrir ces vacances à leurs enfants et pas assez pauvres pour bénéficier des aides. Par ailleurs Cyril Gaffet délégué national de l’UFCV pointe du doigts un autre problème et de taille : celui des couts des transports et surtout des billets de train : « si demain la Sncf décidait de s’engager vers une véritable politique en disant on proposant des tarifs que l’on ne proposera pas ailleurs parce que l’on fait une véritable politique sociale et pas juste une politique commerciale ça pourrait aussi aider à faire baisser les prix des séjours ».

On note aussi un désengagement des collectivités locales et des comités d’entreprises. Certains bâtiments ou campings qui recevaient les enfants ont été vendu. Par exemple selon une enquête du quotidien Le Monde : « Côté infrastructures, il ne reste aujourd’hui qu’un tiers du patrimoine des colonies publiques en fonction en Loire Atlantique et en Vendée. La situation est encore plus dramatique dans les Alpes Maritimes qui n’ont gardé qu’un centre sur les cinquante qu’elles détenaient au début des années 60. En Savoie, La mairie de Roissy en brie a déclassé du domaine communal le chalet de Champagny La Vanoise, situé à côté de La Plagne et propriété de la ville depuis1978. Il est en vente sur le site Leboncoin.fr ».

Alors les colonies de vacances sont-elles condamnées à disparaitre ? Sans doute pas, mais le chemin sera long pour retrouver l’esprit premier des colonies de vacances au début du 20e siècle à savoir le lieu d’un grand brassage à la fois social et culturel. Un besoin urgent quand on sait qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances.