Les leçons de la législative partielle en Ariège qui voit s'affronter deux candidats de gauche au 2e tour

C'est une législative partielle très scrutée, car elle donne une bonne idée de la répartition des forces politiques en présence, moins d'un an après le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. L'occasion de constater qu'en dix mois, quelques 49.3 et une réforme des retraites, cette répartition a été largement bousculée, y compris à l'intérieur des unions.

La majorité passe de 20% à 10% des voix

Ce dimanche, c'est la députée sortante Bénédicte Taurine (LFI), candidate de la Nupes soutenue par le Parti socialiste, qui est arrivée nettement en tête, avec 33,12 % des suffrages exprimés. En deuxième position, contrairement à 2022 où l'on retrouvait la candidate de la majorité présidentielle Anne-Sophie Tribout, on trouve cette fois Martine Froger, candidate socialiste dissidente, avec 26,42 % des voix.

Juste derrière, il y a le candidat du Rassemblement national Jean-Marc Garnier (24,78 % des voix). Et Anne-Sophie Tribout, la candidate de la majorité, reléguée en 4e position avec 10,69 % des voix, soit 9 points de moins qu'en 2022.

Tentative de "barrage républicain"... contre la Nupes

La majorité présidentielle appelle, comme aux grandes heures du barrage républicain contre le Front puis le Rassemblement national, à "voter sans ambiguïté pour la candidate Martine Froger [...] face à ceux qui veulent déstabiliser nos institutions". Une aubaine, pour la France Insoumise, qui ironise en demandant aux électeurs de "confirmer le résultat du premier tour face à la candidate soutenue par Emmanuel Macron". Plus diplomate, le Parti socialiste félicite les deux candidates, appelant toutefois Martine Froger à un "désistement républicain au profit de la candidate de la gauche en tête", au nom du "rassemblement de toute la gauche".

Un rassemblement qui relève presque du vœu pieux, tant cette élection est symbolique de deux gauches devenues irréconciliables. Martine Froger a ainsi reçu le soutien de figures socialistes qui ont fait leur cheval de bataille de l'opposition à l'union avec le reste de la gauche au sein de la Nupes : Nicolas Mayer-Rossignol (premier secrétaire délégué du PS) reconnaît ainsi que "son vœu le plus cher" est de voir la candidate dissidente rejoindre les rangs des socialistes à l'Assemblée nationale (enlevant ainsi un siège à la Nupes).

L'éternel revenant des socialistes de l'ère François Hollande, Bernard Cazeneuve, a lui aussi félicité Martine Froger, appelant à "un rassemblement de tous les républicains" pour la faire gagner... Sous-entendant que la candidate de la France insoumise est exclue de ce champ.

De son côté, Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie dont Martine Froger est proche, salue le travail de sa candidate "qui empêche le RN d'accéder au second tour". Analyse audacieuse, quand on sait qu'il s'agissait au contraire d'un pari très risqué : le candidat du RN Jean-Marc Garnier avait fait un meilleur score que Martine Froger lors des législatives de 2022, et aurait tout à fait logiquement pu profiter de la déroute de la candidate Renaissance.

Anne-Sophie Tribout a en effet vu son nombre de voix fondre comme neige au soleil entre le premier tour de 2022 et celui de 2023 : 6 237 suffrages récoltés il y a moins d'un an, contre 2 323 aujourd'hui, soit près de trois fois moins. Globalement, l'abstention a également été bien plus importante. Oui, décidément, le paysage politique a beaucoup changé en quelques mois...