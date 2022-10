Les maltraitances animales, "une alerte" de possibles violences intrafamiliales

Céline Gardel garde "très bien" en mémoire ce jour où elle est appelée pour des soupçons de maltraitance sur un chien. Une fois dans le foyer, la capitaine de police se retrouve face à "un grand adolescent qui avait quinze, vingt ans" et sa mère. "On sentait bien que la maman était complètement paniquée à l'idée que l'animal soit confisqué". Mais, plus que par son stress, Céline Gardel est intriguée par les marques sur le corps de cette femme : "On voyait bien qu'elle était blessée, qu'elle avait des bleus".

Il n'existe, à ce jour, aucune statistique officielle sur la corrélation entre maltraitance animale et violences intrafamiliales, mais policiers, gendarmes, ou professionnels du monde animal constatent régulièrement un lien entre les faits. Car, souvent, résume Céline Gardel, "la violence est un mode de communication". Aujourd'hui à la tête de l'association Les 4 Pattounes, qui milite pour la défense des animaux, elle sensibilise ses collègues à ces signaux d'alerte.

"Quand un animal est maltraité, un enfant est en danger"

Même s'il n'est pas systématique qu'une personne violente envers un animal le soit aussi envers sa conjointe, son conjoint ou ses enfants, ces indicateurs sont de plus en plus pris en compte. "Les Américains l'ont vu très tôt, en disant que, quand un enfant est maltraité, un animal est en danger et quand un animal est maltraité, un enfant est en danger, explique Anne-Claire Gagnon, vétérinaire et journaliste, présidente de l'AMAH (Association contre la maltraitance animale et humaine). D'où l'intérêt de repérer les maltraitances et de les signaler, même si ce ne sont que des suspicions, parce que cela veut dire qu'il y a des vies à sauver des deux côtés".

A défaut de formation institutionnalisée, Anne-Claire Gagnon intervient régulièrement avec son association auprès de ses consœurs et confrères pour les inciter à repérer et signaler les signes de maltraitance. Un message également relayé par le Conseil de l'ordre des vétérinaires. D'autant que la loi "visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes", entrée en vigueur en décembre 2021, autorise ces praticiens à lever le secret professionnel en cas de soupçons de violences, afin de faire un signalement au procureur.

"C'est vraiment un indicateur, une alerte et il faut faire attention. Souvent, ce sont aussi des familles dans lesquelles il y a des problèmes de communication, de misère parfois économique, par exemple en milieu rural, avec les animaux de rente qui sont négligés. C'est un indicateur particulier pour les aider, et, s'il y a des choses graves, évidemment, sanctionner et alerter pour sauver des vies humaines et des vies animales", constate la présidente de l'AMAH.

Les pays anglo-saxons plus sensibilisés

La lutte contre les faits de maltraitance animale progresse, certes, en France, comme le montre l'annonce, ce vendredi, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la création d'une brigade dédiée. Mais la corrélation avec les violences intrafamiliales n'est pas encore actée au niveau national. "Depuis 25 ans, les pays anglo-saxons au Canada, en Angleterre, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas sont très sensibilisés sur cette question du lien entre les maltraitances et du fait qu'il y ait une seule violence. Les formations sont donc plus poussées pour les vétérinaires, les équipes vétérinaires, ainsi qu'en terme de médecine légale, quand il y a des constatations à faire sur les animaux", note Anne-Claire Gagnon.

Si des signes de maltraitances animales peuvent être révélateurs d'autres violences au sein du foyer, l'inverse semble également se vérifier : "Malheureusement, quand on intervient pour des coups et blessures sur l'un des conjoints, on voit régulièrement des animaux qui sont dans un état pitoyable", relate Céline Gardel. La capitaine de police cite l'exemple d'une femme venue porter plainte contre son ex-compagnon : "A ce moment-là, elle a montré aux gendarmes des vidéos de ce que le maître faisait subir à son vieux chien de dix ans. Et du coup, on a fait tout simplement une 'incidente' [procédure annexe ndlr]"

Condamné à trois mois de prison ferme pour les violences conjugales, l'homme a également écopé de dix ans d'interdiction de posséder un animal. Quant au chien, Hancock, il a changé de foyer, et a été recueilli par Céline Gardel.