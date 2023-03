Les marathons caritatifs sur Twitch, une manne financière qui prend de l’ampleur pour les associations

En quelques années, Twitch est devenu l’eldorado des évènements caritatifs. Avec le ZEvent et ses dix millions d’euros récoltés l’an passé en tête de gondole, de nombreuses actions sont menées pour soutenir des associations et récupérer des dons. C’est aussi un enjeu majeur de visibilité. Le temps d’un week-end, des associations peuvent se présenter, participer à des débats et toucher un public plus jeune qu'à l’accoutumé. Jeudi soir a démarré la troisième édition du SpeeDons, organisé au Palais des congrès de Paris pendant quatre jours. Porté par le streamer Mister MV, la précédente édition avait permis de récolter plus de 800.000 euros au profit de Médecins du monde.

79 heures de jeu non stop

Le SpeeDons est le petit frère de l’AGDQ (Awesome Games Done Quick), devenu en dix ans l’un des plus importants marathons caritatifs américains. Depuis sa création dans un sous-sol, il a récolté plus de 41 millions de dollars. Au SpeeDons, il est question de jeux vidéo, et d’un style de compétition méconnu : le speedrun. Les joueurs invités lors du marathon sont là pour finir un jeu le plus vite possible. Par exemple, le record du monde pour terminer Super Mario Bros est de quatre minutes et 54 secondes, quand il faut normalement une dizaine d’heures. Le joueur connaît le jeu sur le bout des doigts, c’est comme une partition de musique. Il faut "casser" le jeu, trouver des bugs (appelés "glitchs"), savoir quand exactement appuyer sur une touche pour aller plus vite.

MisterMV a failli battre le record du monde sur Final Fantasy. Il a échoué à une seconde près, après cinq heures de concentration extrême. Ce week-end, le SpeeDons promet 79 heures de jeu non-stop. Parmi les victimes des speedrunners : Pokémon, Tomb Rider, Sonic, Pokémon, Zelda ou encore Elden Ring. L’an passé, l’évènement avait été suivi par plus d’1,2 millions de spectateurs sur Twitch, et récolté plus de 800.000 euros.

La barre du million d’euros franchie ?

Cette année, l’objectif est annoncé par MisterMV : passer la barre du million d’euros pour Médecins du monde. Une somme non négligeable pour l’association, dont le budget avoisine les 120 millions d’euros. "Cet argent nous permet de démarrer des opérations pour agir plus vite", explique à France Inter Joël Weiler, le directeur Général de Médecins du Monde. "Cela nous procure une indépendance d’action, une souplesse", comme pour intervenir en Ukraine l’an passé, juste après le début de l’invasion du pays par la Russie. Mais l’intérêt n’est pas uniquement financier : "Ce n’est pas juste un moment caritatif", résume Joël Weiler, "on touche une population plus jeune avec Twitch, c’est la rencontre de deux univers". L’argent récolté en 2022 a également permis de financer des projets en France, qu’il détaillera vendredi lors du SpeeDons.

Une multitude d’évènements

"Twitch est devenu un axe clair d’énormément d’associations", constate MisterMV. Rien que ces derniers mois, on compte une dizaine d’évènements caritatifs, certains plus confidentiels que d’autres. Deux streameuses ont organisé Furax , pour récolter des fonds destinés à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a également eu le "Desert Bus de l'Espoir" : marathon sur l'auto-proclamé "jeu vidéo le plus ennuyeux du monde"… 50 heures d'affilée. Début février, plus de 40.000 euros ont été donnés à une association qui réalise les rêves d'enfants malades. Parmi les autres évènements : Gaming for Sidaction, Game 4 Animals, le Téléthon Gaming ou encore le TeleVideoGames en Belgique.

Un an de budget récolté pour Sea Shepherd

Le poids lourd des marathons caritatifs français reste le ZEvent. Il a battu tout les records l’an passé, avec une cagnotte historique de plus de 10 millions d’euros. La somme a été répartie entre quatre associations de protection de l’environnement : Sea Shepherd, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), The Sea Cleaners, et le WWF. Pour Sea Shepherd, les 2,5 millions d’euros correspondent à une année de budget. Cela doit permettre d’acheter un nouveau bateau pour sillonner les côtes françaises.

Pourtant, les organisateurs du ZEvent cherchent à réduire la voilure, pour ne pas courir après un nouveau record à chaque édition. "On va probablement transformer le Zevent en quelque chose de plus petit, à taille plus humaine, peut-être même plus local", expliquait son fondateur Adrien Nougaret, aka Zerator, au magazine GQ . Avec Alexandre “Dach” (Dachary), co-organisateur de l’évènement, il avait pourtant réfléchi à un marathon ouvert à d’autres pays, "mais Twitch nous a vraiment fait comprendre que cet élan communautaire, cette force de rassemblement était très française et que, dans les autres pays, les créateurs de contenus n’étaient pas forcément soudés du tout, ne faisaient pas forcément du contenu ensemble et que toute cette mécanique qu’on a développée en France est très spécifique à notre pays. Les autres ne seraient peut-être pas du tout dans ce délire ", affirme le vidéaste au site l’Eclaireur .