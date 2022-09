Les médecins de la reine Elizabeth II "préoccupés" par son état de santé

L'état de santé de la reine Elizabeth II est "préoccupant", jugent ses médecins ce jeudi. "Après une nouvelle évaluation ce matin", ceux-ci "ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale", a annoncé le palais de Buckingham, habituellement discret sur la santé de souveraine.

Les proches de la reine de 96 ans ont été informés de la situation et se rendent à son chevet au château de Balmoral, en Écosse. Sa fille Anne et son fils le prince Charles, avec sa femme Camilla, sont arrivés au château. Un jet de la Royal Air Force s'est posé peu avant 15 heures GMT à l'aéroport écossais d'Aberdeen avec ses deux autres enfants, les princes Andrew et Edward, et son petit-fils William, deuxième dans l'ordre de succession. L'épouse de ce dernier Kate est restée à Windsor où leurs trois enfants George, Charlotte et Louis passent leur première journée complète dans leur nouvelle école. Le prince Harry et son épouse Meghan, qui vivent aux États-Unis, sont aussi en chemin. Ils devaient assister à un évènement caritatif à Londres jeudi soir mais ont annulé pour se rendre auprès de la reine.

Publicité

Des apparitions en public de plus en plus rares

Depuis près d'un an, la reine voit sa santé se dégrader et ses apparitions en public se font de plus en plus rares. Elle a officialisé mardi la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre , mais en raison de ses problèmes de santé, l'évènement a eu lieu à Balmoral et non à Londres, où se passe d'habitude la transition. Des images diffusées par le palais ont montré la souveraine souriante et s'appuyant sur une canne, serrant la main de la nouvelle dirigeante. Liz Truss est son 15e chef de gouvernement en 70 ans de règne.

"Le pays tout entier sera profondément préoccupé par les nouvelles en provenance du palais de Buckingham de ce midi", a tweeté Liz Truss. "Mes pensées - et celles de tous les habitants du Royaume-Uni - vont à Sa Majesté la reine et à sa famille."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Mercredi soir, le palais avait annoncé que la reine avait reporté une réunion en ligne, ses médecins lui ayant conseillé de se reposer. Elle délègue depuis des mois une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement, l'une de ses fonctions constitutionnelles essentielles.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d'Elizabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice. Elle est restée quasi absente de ce jubilé de platine, ne se montrant qu'à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes.

Outre ses problèmes de santé, la reine a dû faire face en avril 2021 à la mort du prince Philip , son époux depuis sept décennies.

Le Royaume-Uni se prépare au décès de la reine

Au palais de Buckingham à Londres, un panneau a été sorti pour informer les touristes que la relève de la garde n'aurait pas lieu aujourd'hui.

Par ailleurs, la BBC est passée en édition spéciale et ses présentateurs sont vêtus de noir.