Les médecins généralistes français gagnent-ils vraiment moins que leurs homologues européens ?

C'est une carte qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Elle a été publiée sur Twitter par le collectif de médecins généralistes grévistes "médecins pour demain" et est censée montrer la différence de rémunération des actes de médecins généralistes dans les différents pays européens. En France, les médecins généralistes de toute la France ont entamée lundi 26 décembre une grève, prolongée jusqu'au 8 janvier. Jeudi 5 janvier, une manifestation a rassemblé des milliers de personnes à Paris.

Au cœur de leurs revendications : la hausse du prix des consultations de 25 à 50 euros . Le ministre de la Santé, François Braun, s'est dit, jeudi 5 janvier, prêt à revaloriser le montant de la consultation, mais pas à hauteur des 50 euros demandés, et en échange d'efforts pour permettre aux Français d'accéder plus facilement à un médecin. Les négociations conventionnelles actuelles entre l'Assurance Maladie et les syndicats de médecins, prévues jusqu'à fin février, doivent se poursuivre sur un "principe gagnant/gagnant", a souligné le ministre.

Selon les médecins généralistes grévistes, leurs actes sont moins bien rémunérés que ceux de leurs voisins européens. Mais est-ce que cette comparaison est pertinente ?

Un généraliste français gagne en moyenne 90.000 euros par an

Selon les derniers chiffres de la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques (DREES) publiés en 2021, en 2017 les revenus des médecins généralistes libéraux s’élevaient en moyenne à 91 670 euros par an. Une rémunération inférieure à celle des médecins spécialistes qui gagnaient, en 2017, selon la DREES en moyenne 151 910 euros par an. Mais pour comprendre cette rémunération, il faut prendre en compte plusieurs facteurs.

"La rémunération des médecins généralistes en France n'est pas simplement liée au paiement à l'acte. Cette somme représente 80% de la rémunération, mais ce n'est pas toute la rémunération", explique à France Inter Nicolas Da Silva spécialiste de l'économie de la santé qui travaille à l’Université Paris 13. "Pour comprendre la rémunération d'un médecin généraliste, il faut comprendre sa rémunération en tant que libérale, l'activité principale qu'il a, mais il y a souvent une activité dite "mixte". En plus de leur activité libérale, les médecins peuvent avoir une activité salariée ou forfaitisée dans des institutions par ailleurs", détaille le chercheur.

En outre, au sein des consultations à l'acte, habituellement de 25 euros, certains actes peuvent être majorés. C'est le cas "par exemple quand le médecin voit un enfant jeune. On va payer 30 euros. Ou quand il voit un patient atteint d'une maladie lourde, en situation d'affection longue durée (ALD)", cite Nicolas Da Silva. "Il y a déjà des mécanismes de forfaitisation qui visent à valoriser plus des actes et des rendez-vous qu'on considère plus difficiles", dit-il.

En plus de ce paiement à l'acte, il existe également en France depuis 2009, une rémunération "sur objectif de santé publique". Un dispositif mis en place par l'Assurance maladie pour inciter les médecins généralistes à faire partie d'un dispositif de santé et à atteindre des objectifs de santé publique comme prescrire des médicaments génériques, participer au dépistage du cancer du sein ou à la prise en charge du diabète. "L'idée c'était de rémunérer des choses qui ne peuvent pas être facilement rémunérées par le paiement à l'acte. Aujourd'hui, ça représente 10% à 15% de la rémunération des médecins libéraux", assure Nicolas Da Silva.

Les actes différemment rémunérés dans les autres pays européens

Selon plusieurs économistes de la santé, la comparaison du montant des actes des médecins français avec ceux de leurs homologues européens n'a pas de sens. "La forme de l'exercice en France est très différente de celle des autres pays européens", analyse Nicolas Da Silva. En effet, les systèmes de santé et les modes de rémunérations sont très différents d'un pays à l'autre. "En France, on a une médecine libérale qui est une activité individuelle, parfois en collectif, mais même dans ces cas-là, c'est une activité individuelle, peu coordonnée et rémunérée à l'acte", décrypte Nicolas Da Silva.

Il compare le système français à celui des Britanniques dans lequel, "le médecin généraliste travaille dans un centre de santé pluriprofessionnel et la rémunération se fait à la capitation, c'est-à-dire par tête". En Angleterre, il y a donc "un forfait par patient et le médecin qui dirige le cabinet recevra la même somme quel que soit le nombre d'actes". Une organisation donc totalement différente et incomparable avec celle des médecins français

En Allemagne, le paiement à l'acte est très différent du paiement à l'acte français. "L'Assurance maladie en Allemagne gère ce paiement à l'acte dans le cadre d'une enveloppe globale. Tous les ans, il y a un budget pour la médecine générale qui est décidé et ce budget ne bouge pas, quel que soit le nombre d'actes réalisés par les médecins. Ce budget est donné aux syndicats médicaux qui, ensuite, se répartissent entre eux. Il ne peut y avoir de dépassement de budget", dit l'économiste.

Les médecins français parmi les mieux rémunérés selon l'OCDE

Face à ces systèmes et ces conditions d'exercice très différents, l'OCDE a donc choisi une autre méthode de comparaison : comparer le salaire moyen des médecins généralistes d'un pays par rapport au salaire moyen de ce pays . Dans ce classement, la France sce situe très haut : à la troisième position des médecins généralistes les mieux payés d'Europe, derrière le Royaume-Uni, en deuxième position, et l'Allemagne, en première position.

"Dans ces statistiques de l'OCDE, les médecins généralistes français sont payés trois fois plus que le salaire moyen des Français. L'écart est très faible avec le Royaume-Uni, où les médecins généralistes sont payés 3,3 fois le salaire moyen. Au-dessus, les médecins généralistes allemands sont payés 4,4 fois le salaire moyen" , détaille Nicolas Da Silva. "Les médecins français font partie des mieux rémunérés", assure-t-il.

Selon l'économiste, ce n'est pas avec une augmentation des rémunérations que la dégradation des conditions de travail va se résoudre. "Ce qui améliore les conditions de travail, c'est les embauches et les réorganisations du travail et là-dessus, ils sont muets, ou alors ils disent 'donnez nous plus d'argent et on va gérer notre petite entreprise pour se dégager du temps médical et embaucher des gens qui font de l'administration'. Sauf qu'ils ont déjà des aides pour faire ça et ils ne le font pas. Par exemple depuis 2019, il y a un avenant à la convention médicale qui dit que l'Assurance maladie peut donner des aides à l'embauche d'assistants médicaux. Cela existe déjà, des aides aux médecins libéraux il y en a énormément et pourtant la situation ne s'améliore pas", ajoute Nicolas Da Silva.