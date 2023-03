Les Molières : une cérémonie trop parisienne ?

Avec respectivement six, cinq et quatre nominations, "Glenn, naissance d’un prodige", "Je ne cours pas, je vole !" et "Big Mother" font figure de favoris de la 34e édition des Molières. La Comédie-Française domine le théâtre public avec 11 nominations pour cinq productions.

Mise à part quelques spectacles créés dans le Off à Avignon comme "Je ne cours pas, je vole !" d'Elodie Menant ou "Oublie-moi" de Matthew Saeger, ou en région comme "Amours (2)" de Joël Pommerat, "La vie est une fête" des Chiens de Navarre, ou "La Cuisine" de Martin Crimp, la liste des nominations donne le sentiment que si un spectacle n'a pas été programmé à Paris, il n'a aucune chance de concourir, avec le sentiment d'une liste de nominations très parisienn e. C'est normal pour les catégories du théâtre privé, puisque la capitale rassemble 99% des théâtres privés en France. Pour les catégories transversales, comme les Seuls en scène, le jeune public, les révélations...il y a une surreprésentation du privé.

La décentralisation oubliée

Pour les nominations dans le théâtre public, il y a tout un pan de la création française qui est oubliée. Ce sont les spectacles produits par les Centres Dramatiques Nationaux, et qui naviguent de villes en villes, sans quelque fois passer par Paris. Ils ont donc très peu de chances d'être vus et choisis par les 2600 membres de l'Académie, qui résident en grande partie...en région parisienne.

Jean-Marc Dumontet, le président des Molières tempère néanmoins cette impression. «La liste des nominations n'est pas du tout parisienne », assure le directeur de plusieurs théâtres à Paris. « On a beaucoup de spectacles qui ont eu une vie à Avignon avant Paris. Mais il ne faut pas non plus se raconter d'histoires. Il y a une forte concentration de créations à Paris. C'est plus facile pour les votants d'aller voir les spectacles à Paris que d'aller voir des spectacles à Nantes ou ailleurs. »

Du coup il y a de grands oubliés comme la production d'Othello dans la mise en scène de Jean-François Sivardier. Le spectacle a été créé en novembre à Angers, il a voyagé dans 12 villes, avant d'arriver à Paris à l'Odéon mi mars. Peu de votants l'ont vu. Tout comme Dark was the night d'Emmanuel Meirieu, créé à Tourcoing en octobre. Un énorme succès dans 20 villes en France, et seulement quelques dates...à côté de Paris en banlieue à Ivry.

Une bonne note dans cette liste de nomination tout de même. Les femmes metteuses en scène sont un peu plus présentes que par le passé. Et les autrices sont nombreuses que les auteurs, elles sont 4 sur 6...